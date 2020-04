PARTAGER Covid-19 : inwi se mobilise auprès de 1 000 nouvelles familles vivant la précarité

Pour venir en aide à ces familles, inwi associe ses efforts à ceux d’associations dans 8 villes du Maroc à travers sa plateforme de volontariat « diriddik.ma ». Ainsi, 1 000 familles ont déjà bénéficié de cette action solidaire dans sa première phase. Celles-ci ont bénéficié de denrées de première nécessité, ainsi que de packs connectivités. Dans une deuxième phase, inwi élargira son soutien à 1 000 nouvelles familles. Aussi, pour accompagner les nouveaux usages liés au contexte particulier du confinement et les besoins croissants de connectivité des familles, inwi procédera également à la distribution de 5 000 recharges internet, pour garder contact avec leurs proches et permettre aux enfants de suivre leur scolarité en ligne. « Par ailleurs, engagé depuis plusieurs années sur le territoire du volontariat et de l’action sociale, inwi rend hommage ce mois de Ramadan aux « héros du quotidien », ces femmes et hommes mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour servir leurs concitoyens », déclare-t-on auprès de l’opérateur. Cet hommage leur sera rendu à travers une série de capsules «Lahdat Dir iddik» qui seront diffusées quotidiennement sur 2M. Et d’ajouter que durant tout le mois sacré, inwi et les associations partenaires de « Dir iddik » iront à la rencontre de ces héros pour leur rendre hommage en reconnaissance de leur très précieuse mobilisation pendant ce confinement sanitaire. L’occasion de célébrer les efforts du corps soignant, agents de propreté urbaine, agents de sécurité, hôtesses de caisse, chauffeurs de bus, infirmières… et tous ceux qui se mobilisent chaque jour pour que tous les marocains puissent vivre au mieux le confinement.

Pour rappel, l’initiative Dir iddik a été lancée en 2011 et fédère aujourd’hui plus de 66 000 bénévoles inscrits sur la plateforme web permettant de mettre en relation bénévoles et associations dans toutes les régions du pays.

H.Z