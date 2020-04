PARTAGER Covid-19 et marché boursier, les lueurs d’espoir d’Attijari Global Research

Attijari Global Research (AGR), filiale du groupe Attijariwafa bank, s’est penchée, comme l’ensemble des analystes financiers, sur l’effet de la crise du covid-19 et ses perspectives pour la surmonter. Et bien que la situation reste très incertaine, tant qu’une question majeure – jusqu’à quand la crise va-t-elle se prolonger – ne trouve pas de réponse. L’enjeu est considérable pour les investisseurs institutionnels, expliquent les analystes d’AGR, dans la mesure où ils « seraient prédisposés à réajuster leurs stratégies d’allocation d’actifs et ce, en fonction du niveau de visibilité ». Il convient aussi de se demander quel sera le post-crise du marché boursier, après une correction de plus de -25%.

L’étude d’AGR est découpée en trois parties : volet sanitaire, volet macro-économique, et volet micro-économique. Elle compare les évolutions et impacts de la crise dans différents pays, afin de dresser des projections sur ce que sera la situation marocaine. Elle analyse également les impacts sectoriels de la crise, et les perspectives de reprise de chaque secteur.

Les analystes d’AGR font part de 4 conclusions principales. Premièrement, en l’absence d’un vaccin ou d’un traitement efficace contre le Covid-19 sur un horizon CT, « le principal objectif des gouvernements demeure l’aplatissement de leur courbe d’infection ». Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que pourrait être mis en place un plan de « déconfinement ». La situation économique au Maroc dépendra également de celle en Europe, notamment la France l’Espagne, qui seraient en avance par rapport au Maroc de deux à trois semaines dans leur épidémie. Ensuite, dans la perspective de périodes de confinement plus longues que prévu, et tenant compte des plans de relance très évolutifs des gouvernements, « tout scénario de croissance économique pourrait paraître arbitraire actuellement ».

Toutefois, il est important de souligner que « l’élan de solidarité remarquable observé au Maroc conjugué à la marge de manœuvre budgétaire importante dont dispose l’exécutif permettraient selon nous d’absorber partiellement les turbulences économiques attendues », tempère AGR. En l’absence de visibilité quant à l’évolution de la situation sanitaire, plusieurs institutions nationales et internationales ont tout de même publié leurs anticipations de croissance du PIB pour 2020, qui de ce fait sont très disparates, variant au sein d’une fourchette assez large de [-3,7% à 2,3%], rappelle la filiale d’Attijariwafa bank.

Ses analystes ont, ensuite, identifié « pour un certain nombre de secteurs une trajectoire de leur croissance durant et post-crise sanitaire ». Par contre, pour d’autres, comme le secteur financier, le manque de visibilité rend l’exercice peu fiable, sans vue d’ensemble du dispositif économique, monétaire et réglementaire qui sera mis en place par l’exécutif et Bank Al-Maghrib en faveur du secteur financier.

Enfin, au niveau sectoriel, le « caractère inédit de la crise sanitaire actuelle devrait certainement avoir des répercussions majeures à la fois sur les priorités des gouvernements et sur le business modèle de plusieurs secteurs d’activité », explique AGR, qui conseille aux investisseurs de se projeter post-crise afin de miser sur les secteurs qui en sortiraient gagnants.

Cette analyse sectorielle fait ressortir 4 points saillants. Premièrement, les télécommunications bénéficieront d’une nouvelle dynamique de croissance et ce, grâce à la forte augmentation de la Data Mobile de plus de 50% durant la période de confinement, et le fait que les acteurs privés et publics évolueront vers des modèles qui reposent davantage sur la digitalisation ce qui boosterait le développement des segments Internet haut et très haut débit.

Ensuite, les activités agroalimentaires devraient gagner en importance stratégique au terme de cette crise sanitaire et ce, pour trois raisons : aucune perturbation de la chaîne de valeur grâce à la bonne tenue de ses composantes Offre et Demande ; un secteur grand pourvoyeur d’emplois qui pourrait jouer un rôle actif durant cette crise ; et de nouvelles opportunités à l’export émergeront dans un contexte où la question de la sécurité alimentaire prend de l’ampleur.

AGR s’intéresse particulièrement à Cosumar et à Lesieur Cristal qui s’inscrivent déjà dans une logique de développement international portée par un tour de table équilibré entre des actionnaires métier de référence mondiale et des institutionnels locaux crédibles. Par ailleurs, la distribution moderne est « devant une opportunité unique pour augmenter considérablement son taux de pénétration au sein de l’économie », explique les analystes. Les niveaux records actuels en termes de fréquentation favoriseraient ainsi le changement des habitudes de consommation des ménages, renforcé par l’implémentation de la digitalisation à travers le lancement des services de commande en ligne et de livraison à domicile.

Enfin, les métaux précieux devraient se démarquer durant cette crise sanitaire et ce, pour trois raisons : l’activation massive de la planche à billets suite aux politiques monétaires ultra accommodantes des grandes banques centrales risque de déprécier la valeur de la monnaie au profit de l’Or en tant que valeur refuge ; la montée des inquiétudes quant à la solvabilité des États au terme de cette crise se reflète via l’élargissement des spreads de taux ; une pression sur l’Offre minière en métaux précieux en raison de la fermeture des mines polymétalliques non rentables. Dans ce sens, SMI constitue un véhicule de placement intéressant, conseille AGR.

SB