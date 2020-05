PARTAGER Covid-19 : Birkenstock Morocco s’engage auprès du personnel soignant

Birkenstock Morocco, distributeur de la marque de chaussures aux semelles anatomiques, souhaite s’engager dans la lutte nationale contre la pandémie actuelle. Ils ont plus particulièrement décidé d’apporter leur soutien à tous le personnel soignant, qui chaque jour, prennent des risques et se dévouent pour sauver les personnes touchées par le Covid-19.

En effet, Birkenstok Morocco a entrepris de distribuer gracieusement des sabots médicaux à tous les personnels soignants mobilisés au cœur des cellules médicales dédiées au Coronavirus, et ce dans toutes les villes du Maroc. Ce geste de solidarité permettra aux professionnels de la santé d’être chaussés dans des sabots au confort optimal, grâce à l’assise plantaire de forme anatomique que présente ces chaussures.

« Face à la situation inédite à laquelle le pays se retrouve confronté, Birkenstock Morocco souhaite remercier et aider, à son échelle, les personnels hospitaliers pour leur extrême dévouement. Plus que jamais, Birkenstock Morocco souhaite apporter son soutien à ces héros, médecins, aides-soignants et tout le personnel de santé qui accomplissent chaque jour un travail exceptionnel », souligne Samir Ahmimed, directeur de Occo Holding S.A.R.L., distributeur exclusif de la marque Birkenstock au Maroc.

Ainsi, depuis le lancement de cette opération solidaire le 20 avril 2020, c’est plus de 600 paires de sabots Birkenstock qui ont déjà été distribuées gracieusement. La distribution des lots de chaussures se fait de façon progressive dans l’ensemble des structures hospitalières du royaume.

Cependant, Birkenstock Morocco souhaite aller plus loin en étendant ce don à l’ensemble des professionnels exerçant dans les structures dédiées au Covid-19. Toute personne en faisant partie est invitée à remplir un formulaire sur internet afin de recevoir gratuitement une paire de sabot Birkenstock. Le lien du formulaire est le suivant : https://bit.ly/BirkenstockCOVID19

LNT