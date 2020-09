PARTAGER Covid-19 – Bilan journalier : Plus de 1600 nouveaux cas et 32 décès

1.672 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.435 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 65.453, le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 50.357 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 76,9 %, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de morts est passé à 1.216 avec 32 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures : 9 à Casablanca-Settat (8 à Casablanca et 1 à Berrechid), 5 à Fès-Meknès (tous à Fès), 5 à Darâa-Tafilalet (3 à Zagora et 2 à Errachidia), 5 à Béni-Méllal-Khénifra (2 à Khouribga, 2 à Khénifra et 1 à Fqih Bensaleh), 2 à Rabat-Salé-Kénitra (1 Rabat et 1 à Témara ), 2 à Guelmim Oued Noun ( 1 à Guelmim et 1 à Tantan), 1 à Marrakech-Safi (El Kelaâ), 1 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Al Hoceima), 1 dans la région de l’Oriental (Oujda), et 1 à Laâyoune Sakia El Hamra (Laâyoune), a-t-il ajouté, notant que le taux de létalité est de 1,9%.

Le taux d’incidence cumulé est de 180,2/100.000 habitants, a-t-il souligné, notant que lors des dernières 24 heures, sur 100.000 habitants, 4,6 personnes ont été contaminées.

S’agissant des cas actifs, M. Mrabet a relevé que 13.880 personnes sont actuellement sous traitement.

Côté répartition géographique, le responsable a fait savoir que 651 cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, 252 à Marrakech-Safi, 152 à Fès-Meknès, 151 à Béni Mellal-Khénifra, 133 à Rabat-Salé-Kénitra, 102 à Draâ-Tafilalet, 83 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 55 à Souss-Massa, 45 à Dakhla-Oued Dahab, 22 à Guelmim-Oued Noun, 19 dans l’Oriental, et 7 à Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.752, pour un total de 1.913.387, a-t-il relevé.

A propos des personnes se trouvant dans un état critique, M. Mrabet a fait état de 202 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 46 personnes intubées.

LNT avec MAP