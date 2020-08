PARTAGER Covid-19 : 1245 cas nouveaux au 18 août

Mille deux cent quarante-cinq (1.245) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.061 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan porte à 44.803 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 31.002 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 69%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet. Le nombre de morts est passé à 714, avec 33 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24heures (09 à Marrakech, 05 à Casablanca, 04 à Fès, 03 à Tanger, 02 à Errachidia, 02 à Ouarzazate et 01 à Al Haouz, Youssoufia, Dakhla, Al Hoceima, Salé, Sefrou, Boulemane et Khénifra). Le taux d’incidence cumulé est de 123,4 cas pour 100.000 habitants, a-t-il souligné, faisant savoir que le nombre des cas actifs s’élève à 13.087, soit un taux de 36/100.000 habitants.

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.673, pour un total de 1.603.925, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la répartition géographique des nouveaux cas confirmés, M. Mrabet a relevé que 351 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (259 à Casablanca, 22 à Settat, 20 à El Jadida, 14 à Mohammedia, 14 à Berrechid, 08 à Benslimane, 08 à Nouaceur, 04 à Mediouna et 02 à Sidi Bennour), 190 à Béni Mellal-Khénifra (148 à Béni-Mellal, 19 à Azilal, 13 à Khénifra, 07 à Fqih Ben Saleh et 03 à Khouribga), 151 dans la région de Marrakech-Safi (62 à Marrakech, 36 à El Kelaâ des Sraghna, 19 à Youssoufia, 13 à Al Haouz, 09 à Chichaoua, 07 à Essaouira et 05 à Rhamna), 135 à Rabat-Salé-Kénitra (40 à Salé, 37 à Kénitra, 29 à Skhirat-Témara, 17 à Khémisset, 08 à Rabat, 03 à Sidi Kacem et 01 cas à Sidi Slimane), 126 à Fès-Meknès (81 à Fès, 21 à Boulemane, 14 à Meknès, 06 à Taounate, 02 à Ifrane et 02 à Taza), 106 à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (57 à Tanger, 19 à Larache, 13 à Tétouan, 06 à M’diq-Fnideq, 06 à Ouezzane, 02 à Al Hoceima, 02 à Chefchaouen et 01 cas à Fahs-Anjra).

Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont Draâ-Tafilalet (78), Souss-Massa (53), l’Oriental (21), Dakhla-Oued Eddahab (20), Laâyoune-Sakia El Hamra (13) et Guelmim-Oued Noun (01), a-t-il précisé.

A propos des personnes se trouvant dans un état de santé sévère ou critique, M. Mrabet a fait état de 184 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 36 personnes sous respiration artificielle invasive et 29 sous respiration artificielle non invasive. Ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (61), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (40), Marrakech-Safi (30), Fès-Meknès (18), Rabat-Salé-Kénitra (13), Drâa-Tafilalt (08), l’Oriental (08), Souss-Massa (04), Dakhla-Oued Eddahab (01) et Béni Mellal-Khénifra (01).