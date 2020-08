PARTAGER Covid-19: 1.069 nouveaux cas confirmés en 24H

Mille soixante-neuf (1.069) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 597 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 43.558 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 29.941 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 69%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet. Le nombre de morts est passé à 681, avec 23 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24heures (07 à Marrakech, 03 à Casablanca, 03 à Tanger-Assilah, 02 à Errachidia et Fès et 01 cas à Agadir Ida-Outanane, Meknès, Nador, Oujda-Angad, Tan Tan et Salé).

Le taux d’incidence cumulé est de 120 cas pour 100.000 habitants, a-t-il souligné, faisant savoir que le nombre des cas actifs s’élève à 12.936, soit un taux de 36/100.000 habitants.

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 20.128, pour un total de 1.583.252, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la répartition géographique des nouveaux cas confirmés, M. Mrabet a relevé que 263 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (218 à Casablanca, 14 à Nouaceur, 11 à Settat, 08 à El Jadida, 07 à Mohammedia, 03 à Mediouna et 02 à Berrchid, 214 à Fès-Meknès (79 à Fès, 45 à Taza, 35 à Meknès, 19 à El Hajeb, 18 à Sefrou, 14 à Taounate, 03 à Ifrane et un seul cas à Moulay Yaacoub), 189 dans la région de Marrakech-Safi (99 à Marrakech, 67 à Youssoufia, 08 à Al Haouz, 07 à El Kelaâ des Sraghna, 04 à Rhamna et 02 cas à Chichaoua et à Essaouira), 120 à Béni Mellal-Khénifra (47 à Béni-Mellal, 31 à Fquih Ben Saleh, 23 à Azilal, 15 à Khouribga et 04 à Khénifra) et 94 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (34 à Tétouan, 25 à Tanger et Assilah, 15 à Ouezzane, 14 à Larache 04 à M’diq-Fnideq et 02 à Al Hoceima).

Les autres régions ayant enregistré de nouveaux cas sont Rabat-Salé-Kénitra (82), Draâ-Tafilalet (34), Souss-Massa (24), l’Oriental (22), Dakhla-Oued Eddahab (16), Laâyoune-Sakia El Hamra (06) et Guelmim-Oued Noun (05), a-t-il précisé.

A propos des personnes se trouvant dans un état de santé sévère ou critique, M. Mrabet a fait état de 189 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 50 personnes sous respiration artificielle. Ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (56), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (46), Marrakech-Safi (36), Fès-Meknès (17), Rabat-Salé-Kénitra (12), Drâa-Tafilalt (09), l’Oriental (06), Souss-Massa (04), Dakhla-Oued Eddahab (02) et Béni Mellal-Khénifra (01).

LNT avec Map