Coupures d'électricité à Casablanca, les explications de Lydec

Après les coupures d’électricité qui ont touché une grande partie de la capitale économique ce matin, Lydec, dans un communiqué, explique que ce mercredi 8 juillet à 06h26, un incident est survenu au niveau du réseau d’électricité Moyenne Tension de Lydec en liaison avec une perturbation technique des lignes très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza), provoquant à leur tour la coupure de plus de 1.000 postes de distribution publique, alimentant plus de 200.000 clients Basse Tension. L’interruption de l’alimentation électrique « a touché notamment les quartiers de Aïn Chock, Californie, une partie de Ben Msick, Maarif, Anfa, Centre-ville, Hay Hassani, explique la société, qui ajoute que « dès le déclenchement de l’incident […], des manœuvres ont été entreprises par les d’équipes d’exploitation au niveau du réseau moyenne tension. A travers son Centre de Veille et de Conduite Centralisée, Lydec a réalimenté environ 50% des clients impactés, à partir de 8 heures ».

La remise du courant se fait de façon progressive en utilisant les interconnexions avec les autres postes sources de Lydec, en veillant à l’optimisation des délais de rétablissement, poursuit le communiqué, qui souligne que cette perturbation technique a causé des dégâts importants au niveau du poste-source Ouled Haddou en cours de diagnostic et de préparation des réparations.

Conformément aux consignes d’exploitation, le rétablissement s’est effectué en coordination avec le dispatching national de l’ONEE, poursuit Lydec, qui « s’excuse auprès de ses clients pour les désagréments causés par cet incident technique et

de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes d’informations à ce sujet, notamment par téléphone », leur assurant « sa mobilisation pour garantir la continuité des services ».

LNT avec CdP