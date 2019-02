PARTAGER Le couple royal britannique à la rencontre de femmes entrepreneures marocaines

Le Prince Harry d’Angleterre, Duc de Sussex, et son épouse la Princesse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, ont rencontré, dimanche soir à Rabat, des femmes entrepreneurs marocaines ainsi que des sportifs aux besoins spécifiques, lors d’une réception traditionnelle organisée à la résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc. Ainsi, le Prince Harry a eu des échanges avec des membres de l’équipe paralympique marocaine ayant pris part aux Jeux de Londres 2012 qui se sont félicités du progrès réalisé par le sport paralympique au Maroc, à la faveur de la construction des infrastructures nécessaires répondant aux normes internationales.

Pour sa part, la Duchesse de Sussex s’est entretenue avec des femmes entrepreneurs qui ont mis en avant la place primordiale qu’occupe désormais la femme dans la société marocaine, ainsi que le développement de la numérisation et le droit à l’accès à l’information et à l’éducation.

Parmi les personnalités avec lesquelles s’est entretenu le couple royal britannique figurent la femme d’affaires Meriem Bensalah Chaqroun, ex-présidente de la CGEM, et M. Mustapha Bakkoury, président du directoire de l’Agence marocaine de l’énergie durable.

Arrivés samedi à Casablanca pour une visite de trois jours au Maroc, le Prince Harry et son épouse avaient visités auparavant des pensionnats de l’Association « Education for All » et le Lycée Qualifiant « Grand Atlas » dans la région de Marrakech.

LNT avec MAP