Coupe du monde en Russie : Des consulats mobiles prévus pour accompagner les supporters marocains

L’ambassade du Maroc en Russie compte organiser, durant la Coupe du monde de football (14 juin-15 juillet), des consulats mobiles au profit des supporters marocains dans les villes hôtes des matches de l’équipe nationale.

Dans une déclaration mardi à la MAP, l’ambassadeur du Royaume à Moscou M. Abdelkader Lacheheb a indiqué que ces consulats mobiles visent à faciliter la mission des supporteurs marocains et à leur apporter sur place toute l’aide nécessaire en matière d’élaboration de documents administratifs et à leur donner les conseils sur leur séjour pendant la durée des compétitions.

La représentation diplomatique marocaine va également mettre à disposition des supporteurs une brochure contenant toutes les informations intéressant les fans en Russie, tels que les hôpitaux, les musées, les hôtels et les stades où évolueront les Lions de l’Atlas.

Cette brochure comportera aussi un ensemble de précieux conseils et informations sur le séjour en Russie, le respect des lois russes ainsi que des données sur la FAN ID ou passeport du supporteur qui donne le droit d’entrée sans visa sur le territoire russe et dans les stades accueillant les rencontres du Mondial.

Elle offre également des avantages en matière de transport interurbain par trains entre les villes hôtes du Mondial et les transports publics dans les villes hôtes.

« La validité de ce document d’identification, qui doit être conservé tout au long des compétitions, débute dix jours avant le premier match et dix autres après la finale », a indiqué M. Lacheheb.

De même, le diplomate marocain a fait savoir que « des vols quotidiens entre Casablanca et Moscou seront programmés par la Royal Air Maroc », ajoutant que « des négociations sont en cours entre la Fédération Royale Marocaine de Football et la RAM pour programmer des vols supplémentaires à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, qui accueilleront les matches de l’équipe nationale, mais également vers d’autres villes en cas de qualification pour les tours suivants ».

Les Lions de l’Atlas entameront, le 15 juin à Saint-Pétersbourg, ces phases finales face à la sélection iranienne, avant de livrer, cinq jours plus tard, leur deuxième match de poule contre le Onze portugais (20 juin) au stade de Loujniki de Moscou puis clore, le 25 juin, leur parcours du premier tour à Kaliningrad.

LNT avec MAP