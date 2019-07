PARTAGER Coupe du monde féminine de football: Des demi-finales hautes en couleurs

Angleterre Etats-Unis est la première affiche de ces demi-finales de coupe du monde féminine. Deux équipes assez similaires dans le jeu offensivement et défensivement, qui vont sûrement nous offrir un match fou. Les Américaines, favorites à leur propre succession, affichent un jeu de très haut niveau mené par Alex Morgan et Megan Rapinoe. Les Anglaises, quant à elles, ont un jeu très physique et vont aussi s’appuyer sur leur expérience pour espérer renverser l’ogre américain.

La deuxième demi-finale oppose les Néerlandaises aux Suédoises. Un match qui sera sûrement équilibré vu le niveau respectif des deux équipes. Le Pays-Bas et la Suède sont deux équipes qui jouent un jeu très tactique au niveau offensif. Cela s’est vu lors de leur match contre l’Italie et l’Allemagne. Espérons que ces chocs délivrent leurs promesses.

Badamassi Gbaguidi