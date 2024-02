« Coupe du Monde 2030 : Cultiver le Mindset d’un Maroc de la Réussite » est le thème d’une conférence, organisée mercredi à Fès à l’initiative de la Direction Régionale de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) Fès-Meknès dans dans le cadre de sa mission de préparer les stagiaires aux défis et changements futurs.

Cet événement a offert une occasion de discuter, d’échanger et de débattre des politiques et des stratégies territoriales visant à maximiser les bénéfices des grandes manifestations sportives organisées par le Maroc, en particulier la Coupe d’Afrique 2025 et la Coupe du Monde FIFA 2030.

L’objectif principal était de sensibiliser les stagiaires de l’OFPPT Fès-Meknès aux opportunités et aux défis que représente l’organisation de la Coupe du Monde.

S’exprimant à cette occasion, Abdelhakim Hadafi, Directeur Régional de l’OFPPT Fès-Meknès, a souligné que cette rencontre entre dans le cadre de la préparation proactive de l’OFPPT pour doter ses stagiaires des compétences nécessaires afin qu’ils puissent contribuer de manière significative à cet événement d’envergure.

Le responsable a mis en avant l’importance de former les jeunes stagiaires et lauréats de l’OFPPT pour qu’ils puissent accompagner les changements futurs et saisir les opportunités offertes par les manifestations sportives à venir.

Pour Hadafi, l’événement offrira de nombreuses opportunités en termes d’emploi, de développement économique, de tourisme et de promotion de l’image du pays à l’international.

Il est donc essentiel, selon lui, que les jeunes stagiaires et lauréats de l’OFPPT soient préparés et dotés des compétences nécessaires pour contribuer de manière significative à ces opportunités.

Les participants à cette rencontre ont mis l’accent sur l’état d’esprit que doit adopter la société marocaine, en particulier les jeunes, pour accompagner les changements futurs et maximiser les bénéfices de la Coupe du Monde 2030.

Il s’agit d’un mindset axé sur l’innovation, l’entrepreneuriat, la créativité et l’excellence, ont-ils souligné.

Ils ont ajouté que ces compétences et qualités seront essentielles pour saisir les opportunités offertes par l’événement et contribuer à la réussite globale du Maroc.

LNT avec Map

