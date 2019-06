PARTAGER Coupe d’Afrique des nations: L’essentiel à savoir sur la compétition

24 nations seront au rendez-vous à partir du 21 juin prochain pour disputer la coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte. Chacune d’elles n’aura qu’un seul objectif en tête: soulever le titre lors de la fin de ce spectacle africain hors norme.

Il y a au total 6 groupes plus ou moins équilibrés composés de chacun 4 équipes.

Le groupe A est composé du Egypte (pays organisateur), de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Zimbabwe. Une groupe intéressent à découvrir. Les Pharaons comptent parmi les équipes les plus titrées en Afrique avec le Nigeria et le Cameroun. Ils ont remporté 7 coupes d’Afrique des nations dans leur histoire. Les Congolais, eux, ont deux coupes à leur compteur, alors que le Zimbabwe et l’Ouganda ont un palmarès vierge. Ces deux dernières sont des équipes jeunes qu’il sera intéressant de suivre lors de la CAN.

Le groupe B est composé du Nigéria, déjà trois fois vainqueur, une équipe disposant d’un très bon effectif et en forme depuis la Coupe du monde. Le reste du groupe compte Madagascar, de la Guinée et du Burundi. Le Madagascar d’ailleurs jouera la toute première CAN de son histoire.

Le groupe C se compose du Sénégal, une très bonne équipe avec des talents précieux comme Sadio Mané, Lamine Gassama ou Keita Baldé. Une équipe qui s’est battue jusqu’au bout lors de la dernière Coupe du monde. L’Algérie, le Kenya, et la Tanzanie complètent la poule. Les Algériens, qui comptent un seul trophée dans leur palmarès, accuse une méforme certaine ces dernières années. Le Kenya et la Tanzanie sont les plus jeunes et nouveaux du groupe.

Le groupe D est celui du Maroc, nos Lions de l’Atlas. Une équipe portée par Hervé Renard et qui reste parmi les favoris de ce tournoi, même si les résultats récents rendent certains observateurs pessimistes. Le Maroc a gagné la CAN une seule fois, en 1976. On espère une grande prestation de leur part dans ce tournoi. Ils seront accompagné dans ce groupe par la Côte d’ivoire, le Namibie, et l’Afrique du Sud. Les éléphants de Côte d’ivoire, doubles vainqueurs de la compétition, est une équipe aussi très attendue. Les Sud-Africains ont déjà gagné une CAN et la Namibie aucune. Ce groupe est selon l’avis de beaucoup l’un des plus incertains du tournoi.

Le groupe E est composé du Mali, de la Tunisie, de l’Angola, et de la Mauritanie. Parmi eux, seule la Tunisie a déjà été titrée. Ils sont clairement favoris de la poule avec le Mali.

Enfin le groupe F est composé du Cameroun, du Ghana, du Bénin et la Guinée-Bissau. 5 CAN pour le Cameroun, tenant du titre. L’ancienne équipe de la légende Samuel Eto’o doit se battre pour conserver sa couronne. Concernant le Ghana, avec 4 CAN, les coéquipiers d’Asamoa Gyan sont très attendus en juin. Une très belle équipe dirigée par leur ancienne star James Kwesi Appiah. Le Bénin et la Guinée Bissau sont les deux petits poucets du groupe.

Les dates, horaires et locations des matchs (heure marocaine)

• 1ère journée

Vendredi 21 juin

Égypte – Zimbabwe, à 21 h au Caire (Groupe A)