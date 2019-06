Coupe d’Afrique des nations de football: Le point sur la première journée

La première journée de la phase des groupes de la coupe d'Afrique des nations se termine aujourd'hui. Le Cameroun joue ce soir contre la Guinée-Bissau et le Ghana contre le Bénin.







Il y a eu beaucoup de suspense, de beau jeu, et d’intensité en ce début de coupe d’Afrique des nations. Il ne manque que les matchs de ce soir (Cameroun Guinée-Bissau, Ghana Bénin) pour clore cette première manche.

Groupe A:

En match d’ouverture vendredi dernier, l’Egypte (pays organisateur) de Mohamed Salah s’en est sorti vainqueur 1 but à 0 contre le Zimbabwe. Des Zimbabwéens à saluer puisqu’ils se sont battus jusqu’à la fin.

Pour le deuxième match de ce groupe samedi, l’Ouganda a battu 2 buts à 0 une équipe de la République démocratique du Congo en manque de solutions offensives et défensives. L’Ouganda est provisoirement première de ce groupe.

Groupe B:

Le Nigeria commence bien sa CAN avec une victoire d’un but à 0 contre le Burundi samedi. Dans un match serré jusqu’à la fin, le Nigeria a fait usage de son expérience pour se défaire des Burundais et remporter le match.

Quant au second match du groupe, la Guinée et le Madagascar se sont quittés sur un match nul, 2 partout. Un match en tout cas très intéressant. Pour le moment, le Nigeria est leader du groupe avec 3 points.

Groupe C:

Le Sénégal de Sadio Mané, uni offensivement et défensivement, a fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans ce match. Victoire donc de 2 buts à 0 pour les lions de la Teranga.

Les Algériens eux aussi n’ont pas fait cadeau aux Kényans lors du deuxième match du groupe. Une victoire 2 buts à 0 pour le fennecs avec un but signé Riyad Mahrez à la 43ème minute de jeu. L’Algérie et le Sénégal sont actuellement les deux ce-leaders de ce groupe C.

Groupe D:

Nos Lions de l’Atlas ont entamé de la bonne manière leur compétition contre la Namibie 1 but à 0. Malgré plusieurs occasions ratées, les coéquipiers de Hakim Ziyech ne peuvent qu’être contents de cette victoire d’un but à 0, et peuvent être sereins pour la suite.

Au deuxième match, les ivoiriens aussi confirment avec une victoire (un but à 0) contre l’Afrique du Sud. C’est Jonathan Kodjia, l’attaquant d’Aston Villa, qui a été le héro des siens avec son but à la 64ème minutes de jeu. Les Marocains et les Ivoiriens se partagent provisoirement la tête du groupe.

Groupe E:

Le groupe E commence avec un match nul entre les Tunisiens et les Angolais, 1 partout. A noter que c’était aussi match très serré, équilibré sur tous les plans.

Le deuxième match du groupe a enregistré le plus de buts marqués depuis le début de la compétition. En effet, les Maliens ont infligés une leçon aux Mauritaniens avec un score glaçant de 4 buts à 0. Avec un doublé signé Adama Traoré, les Maliens sont leaders incontestables du groupe E.

Groupe F:

La première journée des phases de groupe se termine aujourd’hui avec le groupe F. Le Cameroun joue contre la Guinée-Bissau à 18 heures et le Ghana contre le Bénin plus tard à 21 heures. On espère qu’il y aura aussi beaucoup de belles choses lors de ces deux rencontres.

La deuxième journée de ces phases de groupes débute demain.

Badamassi Gbaguidi