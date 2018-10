PARTAGER Coup d’envoi du Premier Forum Dakhla-Iles Canaries

Le coup d’envoi des travaux du Premier Forum Dakhla-Iles Canaries a été donné lundi sous le thème « L’université au service du développement économique entre les deux régions: Dakhla-Oued Eddahab et les Iles Canaries », avec la participation de plusieurs experts marocains et espagnols.

Organisée par l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, cette première édition est l’occasion non seulement de réunir la communauté scientifique et professionnelle autour de ce sujet, mais également de favoriser la transmission du savoir et le partage de connaissances et d’expériences, ainsi que de proposer des échanges futurs et des perspectives de collaborations entre les deux régions.

Lors d’une allocution de circonstance, le directeur de l’ENCG, Aziz Sair, a indiqué que la tenue de ce Forum de deux jours reflète l’importance que revêtent les relations entre Rabat et Madrid, rappelant à ce propos que l’Espagne est un partenaire commercial clé pour le Maroc.

« Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et des Iles Canaries entretiennent non seulement des relations d’amitié et de bon voisinage, mais sont aussi des partenaires stratégiques qui partagent une ambition conjointe », a souligné M. Sair.

De son côté, le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, a fait remarquer que l’organisation de cet événement permet de promouvoir les relations d’amitié entre les deux régions sur tous les plans, notamment en matière de consolidation de la coopération scientifique et économique.

En outre, il s’est félicité du choix du thème de ce Forum, compte tenu du rôle de l’université dans les échanges économiques entre Dakhla-Oued Eddahab et les Iles Canaries, ainsi qu’en termes de développement de chaque région.

Pour sa part, José Juan Sanchez Tinoco, président de la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation de la Grande Canarie, a fait observer que de telles initiatives contribueront au renforcement des mécanismes de coopération entre les deux régions, notamment dans les domaines du soutien aux entreprises et de la promotion des perspectives des entrepreneurs et l’ouverture sur leur environnement professionnel.

M. Tinoco a noté que la consolidation des relations économiques entre les Chambres de commerce de Dakhla-Oued Eddahab et des Iles Canaries comprend le partage des expertises et des expériences, notamment en matière de formation, d’autant plus que ce domaine constitue désormais un véritable investissement pour le développement du tissu économique.

Sur la même lignée, Juan Manuel Benitez Del Rosario, Doyen de la Faculté de l’Economie, du tourisme et des entreprises relevant de l’Université de Las Palmas GranCanaria, a fait savoir que « les deux parties se pencheront actuellement sur l’étude des projets à mettre en œuvre prochainement avec l’université Ibn Zohr », rappelant l’expérience conjointe dans le domaine de la formation en gestion touristique.

Tout en affirmant que la région de Dakhla-Oued Eddahab est devenue une destination de choix, M. Del Rosario a souligné que « l’accompagnement de l’essor de l’activité touristique nécessite une formation de qualité au profit des professionnels de ce secteur prometteur ».

Au programme de ce Forum figure l’organisation de diverses activités, dont des conférences scientifiques, des rencontres entre les opérateurs économiques, outre des visites sur le terrain.

LNT avec MAP