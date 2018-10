PARTAGER Coup d’envoi de la semaine du film nordique 2018

Organisée par les Ambassades de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark, la Semaine du Film Nordique se déroulera pour la cinquième fois au Cinéma Renaissance à Rabat du 9 au 12 octobre, pour la deuxième fois au Cinéma ABC à Casablanca du 16 au 19 octobre et pour la première fois au Cinéma Rif à Tanger du 23 au 26 octobre.

Afin de de promouvoir la culture nordique au Maroc, la Semaine du Film Nordique embarque chaque année le public marocain dans la découverte du 7ème art scandinave à travers la projection de quatre films représentant la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Cette année, les femmes sont à l’honneur. Les films projetés lors de cette édition consacrent aux femmes de merveilleux portraits : extravagantes, émouvantes, fortes, drôles et courageuses. Les réalisatrices, actrices et productrices des films présentés cette année seront présentes à Rabat au Cinéma Renaissance pour présenter leurs films. La sélection de cette édition allie drame, comédie et relations humaines.

LNT avec CDP