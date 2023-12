Suite aux communiqués de presse du 29 juillet et 30 novembre 2023, COSUMAR a procédé ce jeudi 28 décembre 2023 à la cession de l’intégralité de sa participation dans la société Durrah Advanced Development Company (Durrah) représentant 43,275% du capital social et des droits de vote de Durrah au profit de Wilmar Sugar PTE LTD au prix correspondant à la contrevaleur en dirhams de 242.800.000 SAR, soit environ 65 M$ par rapport à une participation initiale d’environ 45 M$ et ce, à l’issue de la levée de l’ensemble des conditions suspensives auxquelles était soumise ladite cession, annonce un communiqué du groupe.

Cette opération revêt un caractère stratégique en ce qu’elle vise à renforcer la stratégie de développement au Maroc afin d’accroitre davantage la valeur ajoutée à l’échelle nationale, ainsi qu’un repositionnement de COSUMAR à l’échelle internationale, poursuit le texte.

Au-delà de son importance économique, l’investissement initial de COSUMAR dans Durrah a permis de démontrer la capacité de COSUMAR à réaliser des projets industriels majeurs « Green Field » à l’international, conclut le communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :