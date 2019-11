PARTAGER Costa Gavras invité de marque des Semaines du film européen

Le grand maître du cinéma européen Costa Gavras présentera son dernier film et « Adults in the Room » et animera un débat avec le public des semaines du film européen le jeudi 14 novembre au cinéma le Colisée de Marrakech avant de se rendre le 15 novembre à l’Ecole Supérieure des Arts Visuels à Marrakech pour une master class avec les étudiants en cinéma de l’école et de l’Université Cadi Ayad.

Invité par l’Union européenne au Maroc pour les Semaines du film européen, le cinéaste franco-grecque aura l’occasion de discuter avec le public de son dernier opus, une adaptation une adaptation du best-seller de Yanis Varoufakis sur la crise grecque. Dans ce récit, l’auteur plonge le public de manière captivante dans les coulisses du pouvoir. Au sommet de son art, Costa Gavras livre une étude au scalpel et une réflexion profonde sur la crise. « Adults in the Room » a été présenté cette année au Festival de Cannes hors compétition

Né en Grèce le 13 février 1933, Costa Gavras quitte la Grèce à l’âge de 22 ans pour étudier à Paris en tant que migrant économique. Il intègre alors l’université de la Sorbonne avant d’être admis à l’Institut des Hautes Etudes Cinématographique (IDHEC). Son diplôme en poche, il travailla en tant qu’assistant réalisateur auprès de grands réalisateurs.

En 1965, il réalise son premier long-métrage, Compartiment Tueurs. Ses films suivants remporteront un vif succès. « Z » obtint deux Oscars en 1969, deux prix au Festival de Cannes et des douzaines d’autres. À travers ses films politiques, Costa-Gavras s’est attaqué aux questions brûlantes de l’époque en travaillant entre la France et les États-Unis. Il a réalisé 20 films, dont Un homme de trop. « Section Spéciale », « Porté Disparu » (Palme d’Or et Prix d’interprétation masculine pour Jack Lemmon au Festival de Canne 1982), « Hanna K », « La Main droite du diable », « L’Aveu », « État de Siège », « Clair de femme », « Conseil de famille », « La petite apocalypse », « Mad City », « Music Box », « Amen », « Le Couperet », « Eden à l’Ouest », « Le capital » et bien d’autres.

« Adults in the Room » sera projeté en version originale sous-titrée en français lors de la 27ème édition des Semaines du Film Européen le 14 novembre à Marrakech, le 16 novembre au cinéma Rif à Casablanca, le 20 au cinéma Rif à Tanger et le 29 novembre au cinéma Renaissance à Rabat.

Initiative de l’Union européenne au Maroc qui aspire à faire découvrir au public marocain de grands succès européens à travers le regard de cinéastes de renom sur une Europe de diversité, les Semaines du film européen auront lieu du 11 novembre 03 décembre à Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat. Ils sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE, et en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain, l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, le cinéma Le Colisée (Marrakech), la Cinémathèque de Tanger, le cinéma Rif (Casablanca) et le cinéma Renaissance (Rabat).

Les Semaines du film européen se tiendront à :

– Marrakech , du 11 au 18 novembre au cinéma Le Colisée (séance à 19h)

– Casablanca, du 13 au 20 novembre au cinéma Rif (séance à 20h)

– Tanger, du 17 au 24 novembre au cinéma Rif (séance à 19h

– Rabat, du 26 novembre au 03 décembre au cinéma Renaissance (deux séances par jour : 18h30 et 21h

Billetterie en salle:

10 DH le ticket

Pass 50 DH

Pass étudiants 25 DH

