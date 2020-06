PARTAGER Coronavirus: l’OCDE anticipe une récession mondiale de 6% en 2020

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) anticipe une récession mondiale de 6% pour 2020 et un taux de chômage qui pourrait atteindre 9,2 %, dans ses dernières perspectives économiques présentées mercredi.

Dans l’hypothèse du déclenchement d’une deuxième vague de l’épidémie du nouveau coronavirus, l’OCDE prévoit une diminution de l’activité économique mondiale de 7,6%.

Pour 2021, elle s’attend à un rebond de 5,2% si la pandémie de Covid-19 était maîtrisée, tandis que dans le scénario d’une deuxième vague, cette relance ne dépasserait pas 2,8% et ferait que le taux de chômage de l’OCDE double quasiment au niveau mondial pour atteindre 10 %.

« A la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements », a affirmé la cheffe économiste de l’OCDE Laurence Boone.

« Partout, le confinement a renforcé les inégalités entre les travailleurs », les plus qualifiés à même de télétravailler alors que les jeunes et les moins qualifiés sont « souvent en première ligne » dans la lutte contre la pandémie, a-t-elle constaté.

Le Covid-19 a aussi « accéléré le basculement d’une +grande intégration+ vers une +grande fragmentation+ » de l’économie mondiale avec l’apparition « de restrictions supplémentaires au commerce et à l’investissement », a-t-elle affirmé.

La zone euro sera particulièrement touchée avec un recul du produit intérieur brut (PIB) prévu à 9,1% dans le scénario le plus favorable, et à 11,5% en cas de deuxième vague en 2020.

Pour les Etats-Unis, l’OCDE prévoit respectivement une diminution du PIB de 7,3% ou de 8,5%, selon les scénarios.

La Chine verra elle aussi son économie se contracter de 2,6%, voire de 3,7% cette année si le virus y ressurgit massivement.

Dans les Perspectives économiques, un appel est lancé à une coopération internationale renforcée pour aider à mettre fin plus rapidement à la pandémie, accélérer le redressement de l’économie et éviter de mettre à mal le processus de rattrapage des économies de marché émergentes et des pays en développement.

Il s’agit également d’encourager la constitution de chaînes d’approvisionnement plus résilientes, en développant les stocks et en diversifiant davantage les sources, à la fois localement et au niveau international.

LNT ave cCdP