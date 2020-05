PARTAGER Coronavirus, le temps des faux prophètes…

Alors que le Covid-19 continue de sévir dans notre pays avec un R0 encore supérieur à 1 et que, malgré cela, le déconfinement est toujours annoncé pour le 20 mai prochain, on assiste à une prolifération assez extraordinaire de doctes analyses, savantes prédictions, conseils se voulant avisés et autres prévisions sur l’après-Covid 19, tous portant sur les voies et moyens de prévenir les effets de la crise économique et sociale gravissime qui suivra le confinement.

Certes, chacun est libre de ses propos et convictions, de ses élucubrations et autres prophéties.

Les uns sont parés de leur position de contestataire officiel, les autres de leurs seuls titres universitaires, eux qui n’ont jamais occupé d’emploi public, ni de responsabilités dans le privé, les troisièmes de leur qualité « d’expert touche à tout », et tous s’emploient à nous donner leurs recettes et conseils pour une sortie de crise.

Et pour la plupart, c’est par l’abandon du modèle actuel de développement que l’issue sera trouvée, eux qui, ainsi, deviennent les adeptes de M. de La Palice !

Ce faisant, ils se cantonnent dans une position négative parce que purement spéculative, feignant ainsi d’ignorer des réalités et vérités pourtant prégnantes établies depuis la mi-mars dernier.

La première, c’est que le Royaume, et plus précisément l’État, a très vite et pleinement réagi afin d’empêcher des scenarii à l’italienne, l’espagnole ou la française dès l’apparition des premiers cas de Covid-19 dans notre pays.

On en voudra pour preuve le fait que la dissémination du virus a été contenue, pour atteindre 5000 et quelques cas quand d’autres pays les comptent par dizaines et centaines de milliers.

On rappellera également que les décès de nos concitoyens à cause du Coronavirus sont plus nombreux à l’étranger que dans notre pays !

La seconde, c’est que des trains de mesures économiques, financières, sociales, ont été pris afin d’atténuer les conséquences du confinement et que l’État n’a pas lésiné sur les moyens, même si cette action multiforme n’est pas exempte de lacunes et de critiques.

La troisième, et quel que soit le jugement que l’on porte sur le gouvernement, c’est que l’Exécutif n’a ni failli, ni démissionné, et notamment les ministères directement concernés par la gestion de cette crise sanitaire.

La quatrième, c’est qu’avant même la survenance de cette terrible pandémie, le Roi avait chargé la Commission sur le nouveau Modèle de Développement de déterminer les priorités économiques et sociales destinées à réduire les inégalités sociales, résoudre les grandes problématiques, Santé, Éducation, Emploi, filets sociaux, etc., et que le rapport de la « team Benmoussa » sera remis à la date prévue, à la fin du mois de juin prochain.

Alors, quel est l’objectif poursuivi par ces faux prophètes, ces adeptes du Café du commerce, ces spécialistes du « y a qu’à » ?

C’est celui de paraître et de surfer sur une vague qui, pourtant, s’apparente à un tsunami !

Ce faisant, ils remplissent quand même une fonction, celle de remplir les colonnes de nos portails électroniques et, pour les plus connus, celles de journaux étrangers.

Jean de la Fontaine, il y a fort longtemps, les avait finement évoqués dans sa fable « La mouche du coche ».

Mais, pour ce qui concerne notre peuple et notre pays, pour surmonter la crise, appréhender sainement les problèmes, préserver les emplois et le pouvoir d’achat, soutenir les démunis, c’est d’union, de cohésion, de sens de l’intérêt général, de patriotisme, dont nous aurons besoin.

Gageons que ce redoutable défi sera relevé.

Fahd YATA