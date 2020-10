Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

par Featured articles licensed from The Wall Street Journal |







Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– Les Irlandais reconfinés –

Les Irlandais sont assignés à résidence pour six semaines depuis mercredi minuit (23H00 GMT), une première dans l’UE depuis le printemps, mais les écoles resteront ouvertes. Les commerces non essentiels fermeront et les Irlandais ne pourront sortir de chez eux pour faire de l’exercice que dans un rayon de cinq kilomètres, sous peine d’amendes.

– Espagne: un million de cas …-

L’Espagne est devenue le premier pays membre de l’Union européenne – et le 6e au monde – à franchir le cap du million de cas de nouveau coronavirus (1.005.295).

Selon le bilan quotidien du ministère de la Santé, le pays a recensé 16.973 nouveaux cas et 156 décès sur les dernières 24 heures, portant le total à 34.366 morts.

– … et bouclage partiel de Saragosse et La Rioja –

La liste des localités et régions espagnoles partiellement bouclées s’est allongée avec l’ajout de la grande ville de Saragosse et de la région viticole de La Rioja.

Ces cordons sanitaires interdisent l’entrée ou la sortie de la zone concernée sauf pour des raisons essentielles, à l’instar du bouclage déjà en vigueur à Madrid et huit communes voisines depuis début octobre.

– Confinement partiel pour les Tchèques –

Le gouvernement tchèque a annoncé des restrictions aux déplacements des personnes ainsi que la fermeture de magasins et de services pour intensifier la bataille contre le Covid-19.

Tous les points de vente, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies, seront fermés à compter de jeudi, jusqu’au 3 novembre.

– Décès d’un volontaire des tests d’un vaccin –

Un volontaire ayant participé aux tests du vaccin élaboré par l’université d’Oxford contre le Covid-19 est mort au Brésil, ont annoncé des sources officielles mercredi, sans préciser s’il avait reçu le vaccin ou un placebo.

Oxford a assuré que la phase 3 des tests allait se poursuivre, un comité indépendant ayant conclu qu’ils ne présentaient pas de risque pour la santé des volontaires.

– Plus de 1,12 million de morts –

La pandémie a fait au moins 1.126.465 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi.

Plus de 40.856.210 cas de contamination ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 221.930 morts, suivis par le Brésil (155.403 morts), l’Inde (115.914), le Mexique (86.993) et le Royaume-Uni (43.967).

– Pologne : le Premier ministre pour un durcissement –

Le Premier ministre polonais a annoncé mercredi sa volonté d’étendre à l’ensemble du pays les restrictions entrées en vigueur la semaine dernière sur près de la moitié du territoire, proclamée « zone rouge », face à une flambée des cas de coronavirus.

– Le ministre allemand de la Santé testé positif –

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a été testé positif au nouveau coronavirus, et s’est mis en quarantaine. Mais il « ne présente pour le moment que des symptômes de rhume », a indiqué un porte-parole du ministère.

– UE: restrictions de voyages –

Le Canada, la Tunisie et la Géorgie ont été retirés de la liste des pays dont les voyageurs sont autorisés sur le territoire de l’Union européenne, en raison de leur situation épidémiologique. Les représentants des 27 membres de l’UE ont décidé en revanche d’ajouter Singapour à cette liste.

– Golf : Adam Scott positif, l’US Open féminin à huis clos –

– L’Australien Adam Scott, vainqueur du Masters 2013 et 15e joueur mondial, a déclaré forfait pour le Zozo Championship à la suite d’un test positif au Covid-19, a annoncé mercredi le PGA Tour américain.

– En raison La pandémie, il n’y aura pas de spectateurs à l’US Open féminin de golf, en décembre à Houston, a annoncé la Fédération américaine de golf.