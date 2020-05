PARTAGER Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 245.000 morts dans le monde.

– Plus de 3,5 millions de cas, plus de 246.000 morts –

Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 3h GMT.

Au moins 3.500.517 cas d’infection, parmi lesquels 246.893 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.547.180 cas et 143.584 décès, ainsi qu’aux Etats-Unis (1.158.040 cas, dont 67.680 décès). Le nombre de cas ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

Le Brésil a franchi dimanche le cap des 100.000 cas confirmés de Covid-19, qui a fait 7.025 morts dans ce pays, selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé.

– Vaccin fin 2020? –

Le président américain Donald Trump a estimé qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus serait disponible d’ici la fin de l’année 2020. « Nous pensons que nous aurons un vaccin d’ici la fin de cette année », a déclaré M. Trump. « Les médecins vont dire: vous ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense », a-t-il ajouté.

– Origine du virus: les USA parlent de « preuves » –

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé qu’il existait un « nombre significatif de preuves » que le nouveau coronavirus provenait d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.

– Déconfinements partiels en Europe –

De premières mesures de déconfinement entrent en vigueur lundi dans plusieurs pays européens.

Les Italiens pourront rendre visite à leur famille ou se réunir en nombre limité. En Espagne, certains petits commerces comme les coiffeurs pourront recevoir des clients individuellement sur rendez-vous, ou encore en Allemagne, des écoles rouvriront progressivement dans certains Etats régionaux.

– Le remdesivir pourra être exporté –

Le directeur du laboratoire américain Gilead a affirmé que Washington ne bloquerait pas les exportations de l’antiviral expérimental remdesivir, qui écourte de plusieurs jours, selon un grand essai clinique, le rétablissement des patients les plus gravement atteints, sans toutefois avoir d’effet sur la mortalité.

– Assouplissements –

En Israël, une partie des classes de primaire a rouvert, sauf dans les secteurs dits « à risque ».

Après des semaines d’interdiction, des milliers de travailleurs palestiniens de Cisjordanie occupée ont été autorisés à entrer en Israël.

Les mosquées iraniennes rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés du pays.

– Durcissement –

En Algérie, de nombreux commerces – qui avaient rouvert la semaine dernière – ont dû fermer à nouveau ce week-end en raison de la non application depuis le début du ramadan des mesures de prévention.

– Pas de quarantaine –

La France n’imposera pas de quarantaine à « toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l’UE, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni, a annoncé la présidence française.

– Royaume-Uni: déconfinement « par étapes » –

Le ministre d’Etat Michael Gove a souligné que le gouvernement réaliserait le déconfinement « par étapes », avec la possibilité de suspendre le processus voire revenir en arrière si nécessaire.

– Le Sénégal prolonge l’état d’urgence –

Le Sénégal a prolongé jusqu’au 2 juin l’état d’urgence décrété le 23 mars et assorti d’un couvre-feu nocturne.

– Menaces sur la vaccination –

Des millions d’enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole en raison de la pandémie, qui a perturbé des campagnes de vaccination, a alerté l’Unicef.

– La reprise du foot allemand se précise –

Le ministre allemand de l’Intérieur et des Sports s’est dit favorable à une reprise du championnat de football. Ce qui ferait de l’Allemagne le premier grand championnat européen à franchir ce pas.

– Conséquences économiques –

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce envisage jusqu’à 8.000 suppressions de postes à cause de l’effondrement du trafic aérien. Cela représenterait environ 15% de la main-d’oeuvre pour le fabricant de moteurs d’avions.

LNT avec Afp