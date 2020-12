Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– Allemagne: tour de vis avant Noël –

L’Allemagne s’impose un confinement partiel, à partir de mercredi et jusqu’au 10 janvier: la chancelière Angela Merkel a annoncé la fermeture des commerces « non-essentiels », des écoles et des crèches.

La pandémie « est hors de contrôle », selon le dirigeant de la Bavière, Markus Söder.

Les employeurs sont invités à privilégier le plus possible le télétravail ou les vacances pour leurs employés.

Les contacts sociaux devront rester très restreints du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront possibles qu’entre quelques membres de la très proche famille.

– USA: premières vaccinations lundi –

Le vaccin Pfizer-BioNTech a commencé dimanche à être expédié vers des hôpitaux et différents sites aux États-Unis afin d’être administré à partir de lundi à des millions d’Américains.

Le dispositif impressionnant reflète le sentiment d’urgence au sein de la première puissance économique mondiale, où le bilan approche des 300.000 personnes déjà décédées du Covid-19, l’équivalent de la population d’une ville comme Cincinnati.

– Record de cas en Corée du sud –

La Corée du Sud, longtemps érigée en modèle de gestion de la crise sanitaire, a fait état dimanche de 1.030 nouveaux cas, un record qui illustre les difficultés de Séoul à contenir sa troisième vague.

Un regain épidémique à Séoul et dans sa région a surpris le pays ces dernières semaines, contraignant le président Moon Jae-in à présenter ses excuses, dans un message sur Facebook.

– Suisse: préoccupation à l’hôpital –

Le directeur de l’hôpital de Zurich réclame des mesures nationales bien plus strictes face à l’évolution exponentielle de la pandémie en Suisse, rapporte la SonntagsZeitung dimanche.

Il estime que de mi-décembre mi-janvier, la vie en Suisse devrait être en grande partie mise à l’arrêt et réclame la fermeture des magasins, restaurants, musées et installations sportives, ainsi que l’interdiction du ski et le port du masque obligatoire.

Selon le journal, les cinq hôpitaux universitaires de Bâle, Berne, Zurich, Lausanne et Genève ont envoyé une lettre au ministre de la Santé pour exprimer « leur grande préoccupation ».

– Couvre-feu en Mauritanie –

La Mauritanie a annoncé dimanche rétablir un couvre-feu nocturne face à la progression du Covid-19, qui menace de saturation les hôpitaux, dans ce pays pauvre aux moyens sanitaires limités. La prière collective du vendredi a été suspendue dans les mosquées.

– Plus de 1,6 million de morts –

La pandémie a fait au moins 1.605.583 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT. Quelque 71,6 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 299.093 décès. Suivent le Brésil avec 181.402 morts, l’Inde (143.019), le Mexique (113.704), l’Italie (64.036).

– Manquer d’eau face au Covid –

Un établissement de santé sur quatre dans le monde est dépourvu de services d’approvisionnement en eau, exposant le personnel de santé et les patients à un risque plus élevé d’infection au Covid-19, a alerté l’OMS lundi.

« Travailler dans un établissement de santé sans eau, assainissement ni hygiène, c’est un peu comme envoyer des infirmières et des médecins travailler sans équipement de protection individuelle », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Fonds de la fondation Gates –

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé qu’elle allait injecter 250 millions de dollars (206 millions d’euros) supplémentaires dans la campagne internationale pour combattre la pandémie de coronavirus. Une partie de ces fonds sera consacrée à la distribution de vaccins dans des régions d’Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

– Indonésie: un dirigeant islamiste arrêté –

Rizieq Shihab, un dirigeant islamiste indonésien, a été arrêté dimanche sur des soupçons de violation des restrictions en vigueur contre l’épidémie, après l’organisation de prêches rassemblant des dizaines de milliers de fidèles.

En France, en dépit du confinement, une fête clandestine réunissant 500 personnes a été évacuée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille (sud), la soirée la plus importante signalée dans le pays depuis le début de la crise du coronavirus.

– Afrique: Mort d’un dirigeant d’Eswatini –

Le Premier ministre du royaume africain d’Eswatini est mort dimanche dans un hôpital sud-africain, a annoncé dans la soirée le gouvernement de ce pays d’Afrique australe, ex-Swaziland, sans préciser la cause de son décès à 52 ans.

Ambrose Dlamini avait été hospitalisé en Afrique du Sud le 1er décembre, plus de deux semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19.

– Décès du chanteur Charley Pride –

Pionnier de la musique country, le chanteur noir américain Charley Pride est décédé samedi au Texas à l’âge de 86 ans des suites du Covid-19, a annoncé sa famille.

Il avait eu son heure de gloire dans les années 1970 avec des tubes comme « Kiss an Angel Good Mornin' » et avait été le premier noir admis au Country Music Hall of Fame (« Temple de la renommée et musée du country » à à Nashville.

