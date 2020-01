PARTAGER Coronavirus: le Maroc instaure un contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux

Le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer la propagation du virus Corona, le cas échéant, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

« Compte tenu des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, marqués par la confirmation du nouveau virus dans d’autres pays, notamment en Europe, le Maroc a instauré le contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux, en vue de détecter précocement tout éventuel cas importé et d’enrayer d’enrayer la propagation du virus, le cas échéant », souligne le département dans un communiqué.

Le ministère affirme qu’il continue de considérer que « le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible et confirme, encore une fois, qu’aucun cas suspecté ni confirmé n’a été enregistré à ce jour ».

Il rassure l’opinion publique que le système national de veille et de surveillance épidémiologique a été renforcé et que le dispositif de diagnostic virologique et de prise en charge d’éventuels malades est opérationnel.

LNT avec MAP