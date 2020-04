PARTAGER Coronavirus: la Commission européenne présente des lignes directrices sur les tests de dépistage

La Commission européenne a présenté mercredi des lignes directrices sur les tests de dépistage du coronavirus, dans le cadre de la feuille de route européenne pour la levée des mesures de confinement.

Selon un communiqué de l’exécutif européen, ces orientations visent à aider les États membres à utiliser efficacement les outils de test dans le cadre de leurs stratégies nationales et aux différents stades de la pandémie, y compris lors de la levée progressive des mesures de confinement.

La Commission entend, en outre, veiller à ce que des outils de qualité soient disponibles pour évaluer la performance des tests.

Dans ses lignes directrices, l’exécutif européen invite les fabricants à produire des kits de test correspondant à l' »état de la technique », notant que cette obligation est importante, car les informations obtenues à partir de ces kits de test sont utilisées pour la prise de décisions cruciales en matière de santé publique.

Compte tenu de l’importance des tests dans la situation actuelle et de l’évolution rapide de la pandémie, la Commission européenne insiste, par ailleurs, sur la mise en commun des ressources pour la validation des tests liés au coronavirus au niveau de l’UE.

« Il est essentiel de centraliser la validation et de partager les résultats au niveau de l’Union et au niveau international », souligne la Commission.

Commentant ces lignes directrices, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, a affirmé que la capacité à réaliser des tests à grande échelle est essentielle pour détecter le coronavirus et ralentir la pandémie et que « c’est un préalable fondamental pour un retour progressif à notre mode de vie normal ».

« Notre priorité majeure à tous est de lutter contre le virus et de protéger les citoyens contre l’exposition et l’infection. Pour y arriver, nous devons savoir où frappe le virus. En l’absence de vaccin, des tests fiables et sûrs demeurent notre meilleur atout pour protéger les professionnels de la santé, les plus vulnérables de nos concitoyens et nos sociétés en général. Il s’agit là d’une pierre angulaire de notre feuille de route pour la levée des mesures de confinement liées au coronavirus », a souligné la commissaire.

Pour garantir la meilleure qualité possible de ces tests, faire en sorte qu’ils soient correctement utilisés et aligner davantage l’évaluation et la validation des performances des dispositifs de test, la Commission propose la mise en place de plusieurs actions dans les semaines à venir.

Ces actions concernent notamment une analyse des approches communes dans les stratégies nationales; le partage d’informations sur les performances des tests; la mise en place d’un réseau de laboratoires de référence concernant le coronavirus dans toute l’Union pour faciliter l’échange d’informations, la gestion et la distribution des échantillons de contrôle ainsi que l’élaboration d’orientations supplémentaires sur l’examen des performances et l’évaluation de la conformité.

La Commission souligne aussi la nécessité de la mise à disposition d’outils d’évaluation des performances, tels que les matériaux de référence et des méthodes communes de comparaison des dispositifs et insiste sur la solidarité entre les États membres, en assurant une répartition équitable des stocks disponibles et des équipements de laboratoire, la priorité allant aux endroits où ils sont les plus nécessaires.

LNT avec MAP