Corniche d'Ain Diab : Les autorités de Casablanca vont raser 4 restaurants-cafés pied dans l'eau

L’inquiétude des patrons de ces 4 établissements, et de leurs employés, monte d’un cran. On reste sur notre faim dans l’attente du passage à l’acte. En effet, les autorités casablancaises chargées de l’aménagement de la Corniche d’Ain Diab s’apprêtent à raser quatre PME spécialisées dans la restauration, dont une d’origine américaine, juxtaposant la station “Ain Diab Plage” de la ligne 1 du Tramway. La décision viendrait apparemment du ministère de l’Equipement, qui l’a soumise aux autorités de la ville. Mais en attendant, cette décision ne manquera certainement pas de détruire des emplois, soit plus de 120 postes de travail. Certainement aussi, les dégâts financiers ne seront pas des moindres pour les investisseurs. Il est important de rappeler que les quatre établissements concernés par cette décision sont sur les lieux depuis de longues années. Ils ont rendu des services à des milliers de Casablancais et des hôtes de la ville en quête d’un espace apaisant loin du bruit du centre-ville. Ils ont contribué également à la création d’emploi pour les jeunes casablancais. La décision de détruire, voire de raser ces établissements serait un coup dur socio-économique, d’autant plus que ces quatre espaces ne gênent en aucun cas l’accès à la plage. Par la même occasion, est-ce que les autorités de la ville comptent-elles procéder de la sorte pour le reste de tous les restaurants et les cafés pieds dans l’eau de la Corniche d’Ain Diab ? La question mérite également d’être posée…

H.Z