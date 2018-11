PARTAGER Corée du Sud : l’Université Mohammed V de Rabat remporte la médaille d’or à la compétition BIXPO 2018

L’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), relevant de l’Université Mohammed V (l’UM5) a remporté la médaille d’or à la compétition BIXPO 2018, tenue dans le cadre du Salon international d’innovation et de créativité (Exposition of Electric Power Technology), organisé récemment à Gwangju en Corée de Sud.

Cette invention, co-signée par Younes Karfa Bekali et le Directeur de l’ENSIAS, Mohamed Essaaidi, propose un dispositif électronique pour les technologies de communications et internet mobiles basées sur les réseaux 3G et 4G ainsi que la technologie émergente de l’internet des objets basée sur les réseaux de 5e génération (5G), indique un communiqué de l’Université.

L’internet des objets est à la base de plusieurs applications technologiques et industrielles telles que les villes intelligentes, l’industrie 4.0, les réseaux électriques intelligents (Smart Grid), l’agriculture de précision et les systèmes électronique de santé (e-health), souligne la même source.

Ces technologies présentent d’extraordinaires opportunités socio-économiques au niveau mondial. Le marché de l’internet des objets est estimé à presque 7.000 milliards de dollars US à l’horizon de l’année 2024 et celui relatif à l’industrie 5G est estimé à 12.000 milliards de dollars vers l’année 2035.

LNT avec MAP