Copieux menu pour l’exposition européenne Boeing ecoDemonstrator

Boeing et Fraport, l’exploitant de l’aéroport de Francfort, ont donné le 19 novembre le coup d’envoi de l’exposition européenne Boeing ecoDemonstrator organisée sur le site de l’aéroport de Francfort, et où seront présentées plusieurs technologies innovantes qui contribuent aux avancées de l’industrie aéronautique. Plus d’un millier d’invités, parmi lesquels des représentants de l’industrie aéronautique, des étudiants et des employés, se sont inscrits pour assister à cette exposition technologique d’une durée de deux jours, ainsi que pour explorer les projets technologiques menés à bord de l’avion d’essais Boeing ecoDemonstrator 2019. Cette année, un Boeing 777 est utilisé comme banc d’essais volant pour évaluer 50 projets, un record depuis le lancement de cette initiative.

« Nous sommes ravis d’accueillir pendant deux jours l’exposition européenne ecoDemonstrator sur le site aéroportuaire de Francfort en partenariat avec Boeing », a déclaré Pierre Dominique Prümm, Directeur exécutif Aviation et Infrastructure de Fraport AG. « Les projets technologiques présentés en collaboration avec des partenaires industriels, des universités et des instituts de recherche montrent comment les acteurs de l’industrie travaillent main dans la main pour relever les défis auxquels sera bientôt confronté le secteur aéronautique ».

L’ecoDemonstrator 777 s’est posé lundi sur le tarmac de l’aéroport de Francfort en provenance de Seattle (États-Unis), propulsé par un mélange de carburants aéronautiques durables. Tous les vols d’essais, y compris au départ de Francfort ce jeudi 21 novembre, seront alimentés en carburants durables afin de réduire les émissions de CO2 et de démontrer que ce type de carburant est d’ores et déjà prêt à l’emploi.

« Dans le cadre du programme ecoDemonstrator, des technologies prometteuses quittent les laboratoires pour être testées et validées en vol dans l’optique de rendre les déplacements en avion à la fois plus sûrs, plus durables, plus efficients et plus agréables », a déclaré Sir Martin Donnelly, président de Boeing Europe. « La collaboration avec des partenaires industriels du monde entier en vue de tester conjointement des technologies et d’en partager les enseignements pour faire progresser l’innovation aéronautique représente un aspect essentiel du programme ecoDemonstrator. »

Cette année, plus d’une douzaine de partenaires issus de l’industrie et de la recherche, parmi lesquels plusieurs entreprises, universités et instituts de recherche basés en Allemagne, tels que le Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique (DLR), Diehl Aviation, Fraport AG ou Adient Aerospace (Kaiserslautern), participent à des projets menés à bord de l’avion.

Fort d’une solide présence à proximité de l’aéroport de Francfort avec environ 450 employés, le groupe Solutions numériques & Analytique de la division Boeing Services Globaux (BGS) est un partenaire majeur de cette exposition européenne et du programme Boeing ecoDemonstrator.

Les technologies testées cette année couvrent plusieurs domaines :

Renforcement de la sécurité et optimisation de l’efficience : utilisé au cours du vol Seattle-Francfort, le système de communications numériques chargé de relier les contrôleurs du trafic aérien, les pilotes et les centres opérationnels des compagnies aériennes permet d’accroître le niveau de sécurité en réduisant l’utilisation excessive des fréquences radio, ainsi que d’améliorer l’efficience en optimisant le routage des avions pour abaisser leur consommation de carburant et leurs émissions.

Une technologie mise au point en collaboration avec Boeing et la NASA, appelée « alliage à mémoire de forme », permet à des générateurs de tourbillons (VG) situés sur la voilure de l’avion de se déplacer en fonction de la température. Ces petites languettes se déploient au décollage et à l’atterrissage à l’endroit où l’air est plus chaud dans le but d’améliorer les performances aérodynamiques. Elles se rétractent contre l’aile aux basses températures des altitudes de croisière lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, réduisant ainsi la traînée.

Matériaux durables : un apprêt sans chromate qui empêche la corrosion de l’infrastructure en aluminium de l’avion sera testé. Son rôle est de réduire les risques pour la santé pendant la phase de fabrication. Un plancher conçu pour absorber l’humidité dans l’un des cabinets de toilette et fabriqué à partir de composites à fibres de carbone recyclées, sera également évalué. Par ailleurs, le plancher de la cabine de l’avion sera recouvert de dalles de moquette recyclables.

Amélioration de la fiabilité des compagnies aériennes et de l’expérience des passagers : à l’intérieur de la cabine, plusieurs technologies chargées de rendre les cuisines de bord (galleys), les sièges et les toilettes intelligents seront évaluées. Les informations fournies par ces équipements connectés informeront en temps réel le personnel de cabine de tout problème de fonctionnement ou de l’emplacement des aliments et des boissons. Au fil du temps, ces informations pourront être utilisées aux fins d’analyse prédictive en vue d’améliorer l’efficience et la fiabilité en permettant aux compagnies aériennes de mieux gérer leurs stocks de nourriture et de remplacer les équipements en cabine avant qu’ils soient défectueux. Ces technologies permettront également de tester un réseau dorsal standard actuellement mis au point par un consortium industriel spécialisé dans les cabines intelligentes.

Le programme ecoDemonstrator de Boeing a été lancé pour la première fois en 2012. À ce jour, plus de 100 technologies ont été testées sur cinq avions. Plus d’un tiers de ces technologies ont par la suite été mises en œuvre, et près de la moitié sont encore en phase de développement.

