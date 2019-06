PARTAGER Copa America: L’essentiel à savoir sur la compétition

Le Brésil a été choisi comme pays d’accueil de la Copa America. Cinq grandes villes du pays ont étés sélectionnées pour les différents matchs, à savoir São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, et Porto Alegre.

Le coup d’envoi du premier match aura lieu le samedi 15 juin à 21h30 heure local. Une match qui opposera le Brésil (pays organisateur) et la Bolivie. La finale aura lieu à Rio de Janeiro dans l’enceinte du célèbre Maracanã. Voici la liste des différents stades:

São Paulo – Estadio Morumbi

São Paulo – Arena Corinthians

Rio de Janeiro – Estadio Maracanã

Belo Horizonte – Estadio Mineirão

Salvador – Arena Fonte Nova

Porto Alegre – Arena do Grêmio

Les différents groupes

Il y a au total 3 groupes A,B et C composés de chacun 4 équipes. Le Brésil se trouve dans le groupe A, l’Argentine dans le groupe B, et l’Uruguay dans le C. Voici les groupes en image :

Pourquoi y-a-t-il des équipes non sud-américaines ?

Comme vous pouvez le constater, le Qatar et le Japon feront partie de la compétition. Chose étrange, puisqu’ils ne sont pas des pays d’Amérique latine.

Les raisons sont que tout simplement depuis 1993, la CONMEBOL invite deux sélections extérieures, pour faciliter l’organisation des groupes. Pour les Qataris, c’est une première de participer ce tournoi, alors que le Japon, lui, a participé à l’édition 1999.

Les favoris

Les Brésiliens vont tout faire pour remporter le titre puisque les coéquipiers de Neymar voudront se faire pardonner leur déroute lors de la Coupe du monde 2014.

L’Argentine et l’Uruguay ont respectivement remportés 14 et 15 Copa America. Elles sont donc à craindre. Sachant que Lionel Messi a faim d’avoir à nouveau un titre, de même que son coéquipier uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez.

Le Chili double tenant du titre, va tout faire pour conserver sa couronne. Quant à la Colombie de James Rodriguez, c’est l’une des outsiders les plus attendus.

Les joueurs à suivre

Lionel Messi, Luis Suarez, et Firmino sont sans doute les joueurs à suivre dans cette compétition.

Firmino l’attaquant brésilien est le plus attendu par les Brésiliens en l’absence de Neymar (blessure). Le champion d’Europe a toutes les qualités pour porter son équipe aussi loin que possible dans ce tournoi.

De retour en sélection après une pause, Lionel Messi aura sans doute envie d’apporter un titre à son pays qui n’a rien gagné depuis 26 ans.

Luis Suarez porte toujours son équipe dans les différentes compétitions. Les Uruguayens attendront une bonne prestation de leur star.

La mascotte

La mascotte est baptisée Zizito pour rendre hommage au co-meilleur buteur de la Copa America. On vous laisse apprécier ce monstre géant.

La chanson officielle

La chanteuse colombienne Karol G en featuring avec les brésiliens Rafinha et Leo Santana pour nous proposer « Vibra Continente ». On vous laisser aussi apprécier.

Badamassi Gbaguidi