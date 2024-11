Les engagements de Bank Al-Maghrib pour réduire les risques climatiques dans le secteur bancaire ont été, lundi à Bakou, au centre d’un side-event, en marge de la COP29.

Cette rencontre, organisé au Pavillon marocain, a été l’occasion de s’arrêter sur les efforts déployés par la banque centrale pour faire face aux menaces financières liées aux effets des changements climatiques, susceptibles d’affecter la stabilité des institutions financières, et promouvoir la finance verte au Maroc.

Najwa Mouhaouri, cheffe de l’unité Finance verte à Bank Al-Maghrib, a indiqué, à cette occasion, que cette institution a pris plusieurs initiatives pour la sensibilisation et le renforcement des capacités, la co-organisation d’ateliers sur la gestion des risques, le dialogue et le partage d’informations et l’étude du marché bancaire vert, à travers l’exploration des partenariats pour étudier les tendances, les défis et les leviers de la finance verte au Maroc.

Les initiatives concernent également la promotion de la finance verte, la contribution à la vision de la Stratégie Bas Carbone à l’horizon 2050, outre le suivi des politiques publiques en matière de transition énergétique, de contributions déterminées au niveau national (CDN), et de gestion des risques de catastrophes climatiques, a-t-elle ajouté.

Mme Mouhaouri a noté que, dans le cadre de cette vision, Bank Al-Maghrib fait partie de plusieurs réseaux internationaux, tels que le Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS), la Finance verte inclusive (IGF), l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI) et le Réseau de la banque et de la finance durables (SBFN).

Conformément aux recommandations du guide du NGFS pour les superviseurs, a-t-elle relevé, Bank Al-Maghrib a publié une directive réglementaire dans le but de stimuler les efforts du secteur bancaire en matière de finance verte et d’encourager les acteurs à comprendre leurs risques financiers liés à l’environnement et au climat.

La directive invite les banques à déployer une stratégie de développement tenant compte des impératifs climatiques et environnementaux, à savoir la gouvernance et la stratégie, la gestion des risques, la formation et la sensibilisation, ainsi que la communication et le reporting, a détaillé la responsable.

La 29è session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (11-22 novembre) met essentiellement l’accent sur le financement climatique, eu égard au besoin de permettre à l’ensemble des pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les vies ainsi que sur les moyens de subsistance contre l’aggravation des effets du changement climatique, notamment pour les communautés vulnérables.

