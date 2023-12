Lors de l’Assemblée Générale annuelle des Associés de Mazars dans le monde, qui s’est déroulée du 6 au 8 décembre 2023 à Montréal, au Canada, Ghizlane El Hathat, Salah Eddine Bennani et Omar Bennouna ont été cooptés en tant que nouveaux Associés. Ces professionnels évoluent au sein de Mazars depuis plusieurs années, gravissant les échelons, et leur promotion porte le nombre total des Associés de Mazars au Maroc à 16.

Pour Abdou Diop, Managing Partner, l’arrivée de ces jeunes talents renforce la dynamique du partenariat. Il souligne l’engagement continu de Mazars à promouvoir les talents internes, fondamentaux dans la politique de développement des ressources humaines. Pour Mazars au Maroc, les compétences et expériences des nouveaux Associés constituent des atouts majeurs pour répondre aux besoins changeants des clients dans un environnement en constante évolution. Les cooptations envoient également un message fort aux talents internes quant aux opportunités d’accéder au partenariat au sein de Mazars.

Ghizlane El Hathat, spécialisée dans l’audit en « Industrie et services », renforce les activités du Cabinet, notamment dans les secteurs de l’aéronautique et de l’électrique. Avec plus de 18 années d’expérience, elle a développé son expertise dans divers domaines, tels que l’automobile, la cimenterie, les travaux publics, l’agriculture, la santé et l’énergie. Elle excelle dans le conseil en management des risques, le contrôle interne et l’audit interne, mettant l’accent sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la maîtrise des spécificités sectorielles.

Salah Eddine Bennani, fort d’une vingtaine d’années d’expérience en Stratégie et Management, étend ses responsabilités en prenant en charge le développement de l’activité de Conseil en stratégie et management au sein de la Business Unit « Industries & Services ». Il dirigera également la practice Sustainability du Cabinet, couvrant les domaines de la RSE, de l’ESG, de la décarbonation et de la finance durable. Salah Bennani a accompagné des entités publiques et privées dans des transformations stratégiques, institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles.

Omar Bennouna, en tant qu’Expert-Comptable et commissaire aux comptes diplômé à Paris, contribuera au renforcement des activités Outsourcing, notamment l’offre de Centres de Services Partagés (CSP). Fort de plus de 15 années d’expérience dans la comptabilité, le reporting, la fiscalité et l’audit à l’échelle internationale, il soutiendra la croissance du Cabinet en développant l’offre de services de coordination et en mutualisant les services de conformité globale en Afrique et au Moyen-Orient. Omar Bennouna s’est spécialisé dans l’expertise comptable, le conseil aux groupes internationaux, la gestion de projets et l’implémentation de systèmes comptables.

LNT avec CdP

