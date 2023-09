La 6ème session de la Commission mixte parlementaire Maroc-Québec a entamé ses travaux jeudi au siège de l’Assemblée nationale de la province canadienne avec au menu notamment les enjeux de la sécurité alimentaire et des énergies renouvelables.

Les membres de la délégation marocaine conduite par le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benmorar, ont assisté, au début de cette session, à une séance de questions orales à l’Assemblée nationale du Québec, où une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du tremblement de terre qui a secoué la région d’Al-Haouz.

Les membres de l’Assemblée nationale du Québec ont adopté à l’unanimité une motion dans laquelle ils expriment leur solidarité avec le Royaume, tout en saluant l’immense élan de solidarité du peuple marocain et son fort esprit civique, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

La séance inaugurale de cette 6ème session a permis de faire un tour d’horizon sur plusieurs sujets portant notamment sur le rôle des institutions législatives et le bilan réalisé dans les domaines prioritaires de la coopération, outre l’exam des moyens d’approfondir les relations entre les deux institutions législatives.

Deux ateliers ont été initiés à cette occasion avec pour thématiques la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables.

La présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, a fait part de sa volonté de voir les deux institutions législatives œuvrer davantage pour le renforcement de leur coopération bilatérale.

Dans son intervention, M. Benomar a évoqué les défis auxquels l’humanité est confronté aujourd’hui, citant le changement climatique et les crises liées notamment aux répercussions de la pandémie du Covid-19 et aux autres risques sanitaires dans différentes parties du monde.

Cette situation, a-t-il noté, a fait que la question de la sécurité alimentaire est revenue au devant de la scène, d’où la nécessité d’un nouvel agenda mondial en matière de souveraineté et de sécurité alimentaires et de strategies nationales efficaces pour garantir l’approvisionnement alimentaire équitable et durable.

Dans leurs interventions, les membres de la délégation marocaine ont rappelé les efforts déployés par le Royaume en matière de sécurité alimentaire, qui font du Maroc un modèle à suivre et une source d’inspiration pour plusieurs pays, indique le communiqué.

Grâce aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a pu mettre en œuvre une approche intégrée visant à assurer l’approvisionnement alimentaire, promouvoir le développement du secteur agricole et renforcer le développement du monde rural, tout en donnant la priorité à la préservation des ressources naturelles et à l’adaptation au changement climatique, ont-ils relevé.

Sur le volet des énergies renouvelables, les membres de la délégation marocaine ont présenté la Stratégie énergétique marocaine, qui vise principalement l’exploration de nouvelles sources d’énergie telle que la valorisation énergétique des déchets (la biomasse) dans les grandes métropoles marocaines et le recours aux énergies propres pour garantir une meilleure efficacité énergétique.

Outre M. Hassan Benomar, la délégation parlementaire marocaine comprend aussi Thami Ouazzani Touhami du Rassemblement National des Indépendants, Aziz Lebbar du groupe Authenticité et Modernité, Ismail Bekkali du Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme, Seloua Demnati du Groupe Socialiste, Ibrahim Ouâaba du Groupe Haraki, Belassal Chaoui du Groupe Constitutionnel Démocratique et Social, Nadia Touhami du Groupe du Progrès et du Socialisme, et Mostafa Brahimi du Groupement Justice et Développement.

LNT avec MAP

