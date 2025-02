La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et le ministre saoudien des Finances, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, ont signé, dimanche, un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération financière, en marge de la 1ère édition de la Conférence « Al-Ula » sur les économies des marchés émergents, organisée dans la ville d’Al-Ula au Royaume d’Arabie Saoudite. Ce mémorandum d’entente vise à renforcer et à développer la coopération bilatérale, notamment en matière de politiques macrofinancières, d’analyse des données des finances publiques, de développement des systèmes et de la législation financiers, ainsi qu’à consolider la coordination au sujet des questions régionales et mondiales au sein des organisations et institutions internationales.

A cette occasion, Mme Fettah s’est félicitée de la signature de ce mémorandum d’entente, qui constitue un pas important sur la voie de la consolidation des relations de coopération bilatérale, émettant le vœu que ce mémorandum contribuera au développement et au renforcement de la coopération dans le domaine des politiques financières pour être en phase avec les développements économiques à l’échelle mondiale. Elle a, en outre, souligné sa volonté de faire de ce mémorandum d’entente un véritable mécanisme pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans le domaine des politiques financières, à travers l’échange des informations, des expertises et des visites entre experts et spécialistes, ainsi que l’organisation de conférences, séminaires et séances de travail dans les différents domaines de coopération convenus entre les deux parties.

Pour sa part, M. Al-Jadaan a affirmé que ledit mémorandum intervient dans le cadre des efforts déployés en vue de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine financier, ajoutant qu’il contribuera à faciliter l’échange des informations et des expertises dans ce domaine ainsi qu’à raffermir la coordination entre les deux pays autour des questions financières régionales et internationales d’intérêt commun. La signature de ce mémorandum d’entente intervient dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 13ème session de la Commission mixte maroco-saoudienne, tenue les 15 et 16 juin 2022 à Rabat.

