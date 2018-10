PARTAGER « Conversation with » : Un moment d’échange avec les plus grands noms du cinéma

Pour sa 17ème édition, le Festival International du Film de Marrakech propose un concept inédit. A travers le cycle « conversation with », public, médias et professionnels du cinéma sont invités à une conversation libre, lors d’un moment d’échange, de partage et d’interaction avec les plus grands noms du cinéma mondial.

Sept grandes personnalités ont d’ores et déjà confirmé leur participation à ce rendez-vous phare de la 17ème édition du FIFM. Il s’agit notamment du réalisateur américain Martin Scorsese, de l’acteur Robert de Niro qui s’est vu décerné une étoile d’or par le festival, mais aussi du cinéaste égyptien Yousry Nasrallah.

Réagissant à ce nouveau format, Martin Scorsese a déclaré : « Je suis heureux de revenir au Maroc, un pays dont je me sens si proche, et de participer à une nouvelle édition du Festival du film de Marrakech. Je suis impatient de retrouver de vieux amis, d’en rencontrer de nouveaux et de regarder quelques films dans le cadre de ce festival qui sera toujours cher à mon cœur ».

Rappelons que la 16ème édition, qui a eu lieu du 02 au 10 décembre 2016, a mis en lumière la richesse de la civilisation russe révélée au travers du cinéma. Cette année, le Festival aura lieu du 30 novembre au 8 décembre et sera présidé par le célèbre réalisateur, scénariste et producteur américain James Gray.

LNT