Convention de partenariat pour la création de 11 postes prioritaires de secours sur le réseau autoroutier

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Meknès, entre la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et la Direction générale de la Protection Civile (DGPC) pour la création de 11 postes prioritaires de secours sur le réseau autoroutier national.

Cette convention de partenariat a été signée par le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, l’Iinspecteur de la protection civile, le général de brigade Abderrazak Boussif et le directeur général de l’ADM, Anouar Benazzouz.

La convention, qui vise ‘’à améliorer la durée d’intervention de la Protection civile sur le réseau autoroutiers national’’, pre voit la construction, l’e quipement, le fonctionnement et l’entretien de 11 postes prioritaires de secours ainsi que l’acquisition de 13 ambulances et 13 ve hicules de secours et de sauvetage et de leurs e quipements.

D’une dure e d’une anne e renouvelable, la convention portera a 16 le nombre total de postes de secours disponibles sur le re seau autoroutier national, soit l’équivalent d’un poste tous les 100 km en moyenne.

Cette initiative, qui intervient en soutien a la strate gie nationale de la se curite routie re 2017-2026, va permettre d’accompagner l’extension du re seau autoroutier national et l’augmentation de son trafic via le renforcement du dispositif d’assistance rapide.

Selon un communiqué d’ADM, la convention capitalise sur la comple mentarite des deux partenaires. L’ADM en sa qualite de concessionnaire de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des autoroutes pour garantir a ses clients-usagers la se curite , la fluidite et le confort, et la DGPC dans le cadre de sa noble mission de protection et de de fense de la population civile et des biens, dont le de vouement n’est plus a de montrer.

Ces projets ne cessiteront un investissement de 30 millions de dirhams, dont un tiers sera pris en charge par la DGPC.

A cette occasion, MM. Abdelkader Amara et Noureddine Boutayeb, accompagnés de l’inspecteur de la protection civile, du directeur général de l’ADM, du wali de la région de Fès-Meknès et du gouverneur de Meknès, ont procédé à l’inauguration du poste de secours de Meknès, construit à proximité du péage Meknès-Est.

Les 11 postes de secours seront implante s sur les axes autoroutiers de Port Tanger Med-Assilah (Péage Ain Dalia), Larache-Tanger (péage Larache), contournement de Rabat (péage Sala El Jadida), Rabat-Casablanca (aire de service Bouznika), contournement de Casablanca (péage Titmlil),Casablanca-Setta (Péage ou Nœud Berrechid), Settat-Marrakech (Aire de service contournement de Marrakech), Marrakech-Agadir (échangeur Argana/péage entrée Agadir), Berrechid-Beni Mellal (péage Khouribga) et El Jadida-Safi (péage Safi).

Le réseau géré par ADM comprend 1.800 kilomètres d’autoroutes. Il est emprunté quotidiennement par plus de 350.000 véhicules et capte un quart de la circulation totale du pays.

LNT avec Map