Dix-huit barrages en cours de construction permettront de porter la capacité de stockage des ressources en eau à plus de 27 milliards de mètres cubes, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Dans sa réponse à une question orale, lue en son nom par le ministre du Transport et de la logistique Mohammed Abdeljalil, M. Baraka a souligné que le Maroc a mis en place, « grâce la vision royale éclairée », une politique anticipative et prospective qui repose principalement sur la mobilisation des ressources en eau par la construction de grandes installations de stockage d’eau.

Le Royaume compte actuellement 152 grands barrages et 141 petits barrages, a-t-il indiqué, notant que des milliers de puits et de trous d’eau ont été réalisés pour extraire les eaux souterraines.

Le ministre a fait savoir, par ailleurs, que les travaux de la tranche urgente du projet d’interconnexion des bassins hydrauliques du Sebou et du Bouregreg avec un débit de 15 m3/s, sont en cours de réalisation.

Dans le cadre de la politique de l’eau adoptée par le Royaume, la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles se fait à travers des projets de dessalement de l’eau de mer, dont le plus important est celui mené dans la région de Casablanca-Settat, a expliqué M. Baraka, évoquant également la réutilisation des eaux usées, qui représente l’un des axes les plus importants du Plan national de l’eau, ainsi que le programme national d’assainissement liquide.

