PARTAGER Les conseils d’ADM pour le dernier weekend de l’année

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) invite les usagers des autoroutes à organiser au préalable leur voyage à l’occasion des vacances de fin d’année. Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, l’ADM indique que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important à l’occasion des vacances de fin d’année particulièrement le vendredi entre 15H et 22H et le samedi entre 9H et 13H.

Le réseau autoroutier connaîtra également un important trafic lors de la journée du lundi 1er janvier 2018, qui coïncidera avec le retour des vacances, et ce entre 16H et 22H, ajoute la même source.

LNT avec Map