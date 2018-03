PARTAGER Conseil mondial de l’Eau à Brasilia : 840 millions de personnes privées d’eau potable !

Plus de 840 millions de personnes dans le monde, soit 1 sur 9, n’ont pas accès à l’eau potable et 2,3 milliards, soit 1 sur 3, n’ont pas accès aux toilettes. « Partout dans le monde, plus de gens ont un téléphone portable que des toilettes », explique Matt Damon, activiste de l’eau et acteur. Dans un effort mondial pour éviter les crises hydriques et améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le Conseil mondial de l’eau organise la 8ème édition de son Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Brasilia du 18 au 23 mars et le 22 mars qui s’organisera la Journée de l’eau.

Plus de 10 chefs d’État, dont le président du Brésil, Michel Temer, le président hongrois János Áder, le président du Sénégal, Macky Sall, le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon, le Chef du gouvernement du Maroc, M. Saad Eddine El Othmani, ainsi que des PDG de Fortune 500 entreprises, entre autres.

Ils se sont rendus dans la capitale brésilienne pour participer à des panels de haut niveau et plus de 200 sessions, où l’avenir de la sécurité de l’eau sera défini pour les trois prochaines années. Au cours de plus de 200 sessions, des milliers de participants se rassembleront pour trouver des solutions aux défis de la sécurité de l’eau dans le monde.

Le premier Forum Mondial de l’Eau a été accueilli par le Maroc en 1997. Parmi ses triomphes, le Forum triennal mondial de l’eau a contribué à promouvoir la reconnaissance de l’accès à l’eau en tant que droit humain reconnu en 2010 par l’ONU. Cela faisait suite au 6ème Forum mondial de l’eau (Istanbul, Turquie) où la nature fondamentale de ce droit était défendue à chaque fois.

En outre, le Forum Mondial de l’Eau et son créateur, le Conseil Mondial de l’Eau, ont joué un rôle clé dans la reconnaissance de l’objectif 6 de développement durable (ODD), garantissant un accès sûr à l’eau et à l’assainissement pour tous. Cet objectif, fixé par les Nations Unies en 2015, devrait être atteint d’ici 2030.

L’hémisphère sud accueille pour la première fois le Forum mondial de l’eau, ouvrant les portes de l’Amérique du Sud au dialogue et à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques liées à l’utilisation de l’eau. Cette édition brésilienne proposera un Village des Citoyens, qui accueillera gratuitement tous les citoyens du monde pour participer au débat à travers des expositions, des conférences, des films, des ateliers d’art et d’artisanat, des divertissements, des débats et des aires de restauration. Le Conseil mondial de l’eau invite tout le monde à faire partie de son événement phare mondial sur l’eau.

Le Forum Mondial de l’Eau est également une opportunité cruciale pour les autorités mondiales de partager leurs connaissances et de développer des stratégies pour diverses questions, telles que la lutte contre la variabilité climatique et la pénurie d’eau. D’ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones soumises à des stress hydriques, les sécheresses, les inondations et autres crises d’eau sévissant dans de nombreuses régions du globe, comme au Cap, en Afrique du Sud ou à São Paolo. La principale source d’approvisionnement en eau de la ville brésilienne, le réservoir Cantareria, a récemment été réduite à 5% de sa capacité, ce qui correspond à un mois d’approvisionnement. L’ironie de cette réalité réside dans le fait que le Brésil abrite la plus grande source d’eau douce au monde, soit 12% de l’approvisionnement mondial.

Sans eau, il n’y a pas de vie, pas de nourriture, pas de développement. Au Forum Mondial de l’Eau, sous le thème général « Partager l’Eau », à la lumière du rôle de l’eau dans l’unification des communautés et l’élimination des barrières, les décideurs du monde entier se réuniront pour discuter et présenter des recommandations afin de sécuriser de l’eau pour notre avenir.

« L’eau est essentiellement une question politique et doit être traitée aux plus hauts niveaux de décision. Nous avons beaucoup de connaissances scientifiques et nous avons un grand nombre de solutions à choisir, mais les décideurs doivent en faire une priorité afin que ces propositions puissent être mises en pratique », explique le président du Conseil mondial de l’eau, Benedito Braga.

Dans le monde entier, certains des problèmes les plus urgents concernant l’eau ne concernent pas la quantité mais la qualité. C’est une question de vie ou de mort pour beaucoup dans le monde entier; 660 millions de personnes n’ont pas accès à des ressources en eau potable améliorées et 2,4 milliards n’ont pas accès à un assainissement amélioré.

En particulier, les niveaux très bas de couverture de l’assainissement sont les principales causes de décès et de maladies dans le monde entier; en 2016, 8% des enfants de moins de 5 ans sont morts de diarrhée, généralement causée par de l’eau potable contaminée. Ceux qui n’ont pas accès à un assainissement adéquat vivent principalement en Asie, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les femmes et les filles sont les plus touchées par les problèmes d’eau potable et d’assainissement, puisqu’elles consacrent 200 millions d’heures par jour à collecter de l’eau.

La Journée mondiale de l’eau 2018 met en évidence des «solutions fondées sur la nature» aux défis actuels liés à l’eau, souvent exacerbés par le changement climatique, les catastrophes et la croissance démographique. Le Forum mondial de l’eau aidera à montrer aux dirigeants comment une combinaison d’infrastructures existantes, de réalités géographiques, de ressources naturelles et de financement adéquat peut conduire à une meilleure gestion de l’eau. Pour chaque dollar investi dans l’eau et l’assainissement, le rendement économique en termes de coûts de santé évités et de productivité est de 4 dollars.

A travers l’organisation du Forum Mondial de l’Eau, le Conseil Mondial de l’Eau appelle tous les gouvernements à faire de l’eau leur première priorité et les encourage à augmenter leurs budgets pour des infrastructures durables et polyvalentes pour l’eau potable. utilise également, comme la production alimentaire et énergétique, tout en sauvegardant l’environnement. Le fait que 80% des pays signalent un financement insuffisant pour atteindre les objectifs nationaux en matière d’eau potable ne peut pas continuer à être une réalité au XXIe siècle. La nécessité d’un engagement et d’une innovation renouvelés est évidente, car le financement doit tripler pour atteindre 90 milliards d’euros par an, en tenant compte des coûts d’exploitation et de maintenance, pour atteindre l’objectif 6 de développement durable des Nations Unies.

Dix points d’action pour le financement de l’infrastructure de l’eau, le rapport identifie les obstacles au financement des flux provenant de sources non traditionnelles et les opportunités d’aller de l’avant.

Un rapport sur l’augmentation des flux financiers pour l’assainissement urbain et un ensemble de huit études de cas. Le rapport se concentre principalement sur le financement de l’assainissement urbain et donne un aperçu de ce à quoi l’assainissement urbain pourrait ressembler en 2030 et comment il pourrait être financé.

Sécurité mondiale de l’eau: leçons apprises et implications à long terme. Ce livre prend des leçons à partir de dix études de cas et propose des

politiques innovantes pour amener tous les usagers de l’eau à bord à atteindre une sécurité hydrique durable.

Commencer par l’eau: Mettre l’eau à l’ordre du jour des actions locales pour soutenir le changement global met l’eau à l’ordre du jour pour soutenir le changement global et cherche à fournir des stratégies et un soutien pour aider les villes à apporter des contributions concrètes aux programmes mondiaux. Il est présenté comme un ensemble de huit recommandations intégrant des études de cas du monde entier.

Le rapport sur les feuilles de route de mise en œuvre évalue les progrès réalisés par la communauté de l’eau sur les défis identifiés lors du 7ème Forum mondial de l’eau.

Le document de la GIRE sur la gestion des ressources en eau s’appuie sur les réalisations des dernières décennies. Le groupe de travail de la GIRE du Conseil mondial de l’eau a adapté des messages politiques clés nouveaux et mis à jour pour déclencher la revitalisation de la GIRE.

À propos du Conseil Mondial de l’Eau (WWC):

Le Conseil Mondial de l’Eau (WWC, World Water Council en anglais) est une plate-forme internationale multipartite, fondatrice et co-organisatrice du Forum Mondial de l’Eau. Sa mission est d ́impulser des actions sur les problématiques relatives à l’eau à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau décisionnel, en encourageant le débat et en contestant la pensée conventionnelle. Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sécurité hydrique, de l’adaptation et de la durabilité, et travaille à positionner l’eau au sommet de l’agenda politique mondial. Créé en 1996, le Conseil Mondial de l’Eau réunit plus de 300 organisations membres de plus de 50 pays différents.

Plus d’informations sur www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil #wwatercouncil