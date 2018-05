PARTAGER Le Conseil des ministres arabes des AE condamne fermement les crimes sionistes

Le Conseil des ministres arabes des affaires étrangères a chargé la Ligue des Etats arabes d’élaborer un plan intégré prévoyant tous les moyens à même de contrecarrer la décision des Etats unis et tout autre Etat de reconnaître la ville d’Al Qods comme capitale de l’occupant israélien et de transférer leurs ambassades à la ville sainte.

Dans une résolution baptisée « Faire face au transfert par les Etats unis de leur ambassade à Al Qods occupée, aux développements de la situation et au crime commis par les forces d’occupation israéliennes en Palestine », le Conseil a décidé, jeudi soir, au terme de sa session extraordinaire tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe sous la présidence de l’Arabie saoudite, de confier cette mission à l’organisation panarabe.

Le conseil a chargé aussi le secrétariat de la Ligue arabe d’entreprendre des actions d’urgence pour former un comité international autonome d’experts pour enquêter sur les crimes et massacres commis par les forces d’occupation israéliennes à l’encontre des manifestants dans la bande de Gaza.

Les ministres arabes ont renouvelé également leur rejet et condamnation de la décision américaine de reconnaître la ville d’Al Qods comme capitale de l’Etat hébreu, qualifiant la décision de nulle et non avenue. De même, ils ont souligné que le transfert de l’ambassade américaine dans la ville sainte est un précédent dangereux qui fait fi de l’unanimité internationale sur la ville d’Al Qods occupée et son statut juridique et historique et constitue une violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations unies y afférentes, ce qui menace la paix et la sécurité internationales.

Le choix des Etats unis de transférer leur ambassade à Al Qods à l’occasion de l’anniversaire de la Nakba dénote d’une volonté délibérée de poursuivre la violation systématique des droits du peuple palestinien, de provoquer les sentiments de la Ouma arabe, islamique et chrétienne et d’attiser les tensions et les conflits dans la région et le monde, outre de discréditer la légitimité morale et juridique de l’ordre international, a déploré le conseil des ministres arabes.

Il a, en outre, condamné le transfert de Guatemala de son ambassade à Al Qods, faisant part de sa détermination à prendre toutes les mesures politiques et économiques qui s’imposent contre cette démarche.

Par ailleurs, les ministres arabes des affaires étrangères ont condamné la décision d’une minorité d’Etats d’emboîter le pas à l’administration américaine et de transférer leurs ambassades à Al Qods, demandant au secrétariat général de la Ligue arabe de présenter des recommandations à ce sujet en prenant contact avec ces Etats pour les inciter à revenir sur leur décision illégale et aux antipodes du droit international et des résolutions de la légalité internationale ou en examinant les mesures à prendre en cas d’obstination de ces Etats.

Ils ont saisi, cette occasion, pour renouveler la reconnaissance des Etats arabes d’Al Qods est comme capitale de l’Etat indépendant de Palestine.

Cette réunion d’urgence des ministres arabes des affaires étrangères avait pour objectif l’adoption d’une position unifiée contre l’escalade israélienne à l’encontre des Palestiniens causant la mort des dizaines de manifestants et faisant plus de 2000 blessés à l’occasion de l’anniversaire de la Nakba.

Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta et composée notamment de l’Ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.

Condamnation les crimes systématiques israéliens contre le peuple palestinien

Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères a condamné les crimes généralisés et systématiques commis par les forces d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien, et qui sont assimilables à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité en vertu du droit humain international.

Dans une décision adoptée à l’issue de sa session extraordinaire, tenue jeudi au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, le conseil a dénoncé ces crimes dont le plus récent est l’agression brutale contre des manifestants palestiniens qui défilaient dans des marches pacifiques à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la Nakba et en protestation contre le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Al-Qods, tout en réclamant leurs droits légitimes à travers l’ensemble des territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza assiégée.

Dans ce sillage, les ministres arabes ont appelé le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Secrétaire général de l’ONU, le Conseil des Droits de l’Homme et le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, à prendre les mesures nécessaires pour mettre sur pied une commission d’enquête internationale sur les derniers événements à Gaza et à veiller à ce que cette commission ouvre une enquête sur le terrain et à assurer la mise en œuvre d’un mécanisme clair en vue de garantir que les responsables israéliens soient punis et traduits en justice pour ce crime, et de rendre justice aux victimes.

Ils ont également exhorté la communauté internationale à intervenir d’urgence afin d’assurer la protection internationale des civils palestiniens contre les crimes commis par les forces d’occupation israéliennes et appeler le Conseil de sécurité à mettre en œuvre ses résolutions pertinentes inhérentes à la protection des civils.

Les ministres arabes des Affaires étrangères ont, en outre, réaffirmé leur attachement à « la paix en tant que choix stratégique et au règlement du conflit arabo-israélien, conformément à l’initiative de paix arabe de 2002, qui prévoit que la paix avec Israël et la normalisation des relations avec l’Etat hébreu doivent être précédées par la fin de son occupation des territoires palestiniens et arabes et l’établissement d’un Etat palestinien indépendant sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods comme capitale ».

Ils ont également condamné avec force les incursions israéliennes répétées dans la Mosquée sainte d’Al-Aqsa et l’autorisation des colons sous la surveillance des forces de sécurité israéliennes de pénétrer dans la Cour de la Mosquée, soulignant qu’il s’agit d’un « acte provocateur » susceptible d’attiser les sentiments et d’inciter à la violence.

Les ministres arabes des AE saluent les efforts de SM le Roi pour la protection d’Al Qods

Le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour la protection de la ville sainte.

Les ministres arabes, réunis en urgence jeudi au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, ont loué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour la protection de la ville sainte d’Al Qods et ses lieux saints et le soutien du peuple palestinien.

Dans une résolution adoptée à l’issue de cette réunion, le Conseil a mis l’accent sur le message royal adressé par SM le Roi Mohammed VI, le 14 mai 2018, au Président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, suite à la mise en œuvre par l’Administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade.

LNT avec Map