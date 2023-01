Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a précisé qu’au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – département de l’Éducation nationale, Moulay Youssef Al Azhari a été nommé directeur de l’évaluation, de l’organisation de la vie scolaire et des formations inter-académies, alors que Youssef Belkasmi a été nommé président du directoire de la Société Nationale de Réalisation et Gestion des Stades (SONARGES) relevant du département des Sports. Au niveau du ministère de l’agriculture, du développement rurale et des eaux et forêts, département des eaux et forêts, il a été procédé à la nomination de Mohamed Akef, au poste de directeur général de la Fondation des oeuvres sociales et culturelles des fonctionnaires du secteur des eaux et forêts. Au département de l’agriculture, Abdelaziz Ait M’birik a été nommé directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate.

Pour leur part, Mohamed Briouik et Mohamed El Ouafik, ont été nommés respectivement directeur de l’institut supérieur des études maritimes et Directeur de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile, relevant du ministère du transport et de la logistique.

