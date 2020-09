PARTAGER Conseil du gouvernement : Amzazi présente son bilan de la rentrée scolaire

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a présenté jeudi devant le Conseil de gouvernement un exposé sur le déroulement de la rentrée scolaire 2020-2021 et l’avancement du chantier de mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.

Au début de son exposé, le ministre a souligné que la rentrée scolaire intervient dans un contexte particulier, marqué par une situation épidémiologique inquiétante et instable, ajoutant que malgré la situation sanitaire, son ministère poursuit la mise en œuvre de son programme d’action présenté devant SM le Roi, que Dieu L’assiste, des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et du programme gouvernemental.

Le ministère, a-t-il indiqué, a œuvré pour garantir le droit constitutionnel et fondamental à l’École en relevant le défi de la rentrée scolaire le 7 septembre et en organisant courant septembre et le mois prochain les examens reportés lors de l’année scolaire 2020-2019 dans des conditions sûres tout en poursuivant les efforts entamés l’année précédente pour l’adoption du concept de l’enseignement à distance, à la lumière de la persistance de la pandémie du coronavirus et ses conséquences désastreuses qui peuvent affecter les résultats scolaires des élèves.

Le responsable a précisé que le nombre total des élèves a atteint 8.704.409, dont 776.409 nouveaux inscrits dans la première année du primaire, précisant qu’avec la mise en œuvre du Programme national de généralisation et de développement de l’enseignement préscolaire, le nombre d’enfants inscrits en préscolaire a augmenté cette année pour atteindre plus de 910.000 enfants, avec environ 140.000 nouvelles inscriptions attendues.

Le ministère a mis en place 179 nouveaux établissements scolaires, dont des écoles communautaires et des internats pour accueillir les élèves en mobilisant quelque 310.183 enseignants et administrateurs, dont 15.000 nouveaux enseignants lauréats des académies régionales d’éducation et de formation, a-t-il assuré.

Afin de mettre en oeuvre les décisions prises par le gouvernement concernant le strict respect des mesures préventives instaurées face à l’épidémie de Covid-19 dans certaines préfectures, régions et quartiers, le concept d’enseignement à distance a été adopté au niveau de 2.265 établissements scolaires qui comprennent plus de 972.000 élèves.

En outre, 118 établissements accueillant environ 61.000 élèves ont été fermés, en raison de la découverte de cas positifs. Ces cas concernent 413 élèves, 807 enseignants, 129 cadres administratifs et 79 fonctionnaires.

Selon le ministre, le processus de suivi de la rentrée scolaire, mené par 816 comités régionaux, a permis de visiter 4.821 établissements scolaires publics et privés.

Au niveau de la formation professionnelle, on recense pas moins de 282.730 nouveaux stagiaires, a-t-il indiqué, notant que le ministère a mis en place 17 nouveaux centres et 8 internats pour accueillir les nouveaux inscrits.

Quant à l’enseignement supérieur, le nombre total d’étudiants atteindra 1.790.329, dont 296.000 nouveaux étudiants. Deux établissements universitaires et 3 quartiers universitaires seront également ouverts.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue l’état d’avancement du chantier de mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique à partir du processus d’application des dispositions définissant les projets stratégiques qui comprennent 18 projets répartis sur 3 volets.

En ce qui concerne le plan législatif et organisationnel, le ministre a mentionné qu’il comprend 81 textes législatifs et organisationnels, dont 21 projets programmés au cours de l’année 2020.