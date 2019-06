PARTAGER Conseil de Surveillance d’Al Omrane qui maintient le cap

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a été délégué par Monsieur le Chef du Gouvernement pour présider le Conseil de Surveillance du Holding Al Omrane, le mercredi 26 juin 2019 en sa qualité de Vice-Président, et ce en présence de Mme Fatna EL-K’HIEL Secrétaire d’Etat Chargée de l’Habitat.

En marge de ce conseil, une assemblée générale ordinaire a été tenue pour valider les résultats de l’année 2018, et une autre extraordinaire pour l’amendement des statuts.

Ont pris part à cette réunion, outre les membres du Conseil de Surveillance, Mme la Secrétaire Générale du Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Présidente du Comité de la Stratégie et des Investissements, Mr le Président du Comité d’Audit, Mme le Contrôleur d’Etat, Mrs les Commissaires Aux Comptes ainsi que le Président et les membres du Directoire du Holding Al Omrane.

A cette occasion le Ministre a noté avec satisfaction les avancées significatives enregistrées dans les chantiers de réformes tant managériales qu’opérationnelles engagées par le Holding ces dernières années et aussi pour ses efforts en matière d’innovation et de développement durable.

L’ensemble des réformes engagé a permis de maintenir le cap malgré une conjoncture difficile. Ainsi, le Holding a poursuivi son engagement dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’habitat et d’amélioration des conditions de vie des familles les plus démunies : politique bénéficiant de la Haute Sollicitude Royale.

Aussi, le Ministre a tenu à féliciter le Holding pour les performances enregistrées au titre de l’année 2018 ainsi que celles de l’ensemble des sociétés du groupe et les a encouragés à poursuivre cette dynamique pour les prochains exercices.

Il a aussi tenu à rappeler que le Groupe étant un outil de mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur de l’habitat et le développement urbain, doit bénéficier de la synergie et la convergence des efforts de tous les intervenants pour lever les contraintes qui entravent son action et la bonne exécution des projets.

Monsieur Badre KANOUNI, Président du Directoire du Holding Al Omrane, a indiqué que pour l’année 2018, les sociétés de son groupe ont mobilisé un investissement de plus de 5 milliards de dirhams, ce qui a permis de mettre en chantier 26. 892 unités et d’achever plus de 24.758 en propre et avec les partenaires. En ce qui concerne les activités de restructuration urbaine, les travaux de mise à niveau ont profité à plus de 121.732 ménages au niveau des achèvements et 105.054 ménages pour les mises en chantier.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du Groupe s’est maintenu en 2018 à 5,02 milliards de dirhams au même niveau que l’année précédente. L’année 2018 a été marquée également par la sortie réussie du Groupe sur le marché financier avec une levée obligataire de 1 Milliard dirhams, sur sur-souscrite 8,2 fois.

Pour l’année 2019, le Groupe ambitionne de mobiliser un investissement de plus de 5,5 milliards de dirhams avec 28.000 mises en chantier et 28.000 unités achevées y compris celles engagées en partenariat. Concernant, la mise à niveau urbaine, il est prévu de mettre en chantier des opérations au profit de 110.000 ménages et des achèvements pour 100.000 ménages.

A la fin de la réunion, Mr le Ministre a invité l’ensemble des intervenants à œuvrer collectivement et d’une manière coordonnée en vue d’accélérer la cadence de la mise en œuvre des projets sociaux importants dans lesquels les sociétés du Groupe Al Omrane sont impliquées et de répondre aux besoins des villes nouvelles en équipements d’infrastructures nécessaires à leur attractivité.

LNT avec Cdp