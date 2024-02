Lors de la 44e session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union africaine (UA) tenue à Addis-Abeba ces 14 et 15 février, la politique du Maroc, mettant en avant les causes nobles de l’Afrique et les intérêts vitaux des citoyens africains en matière de paix, de sécurité, et de développement, a été fortement soulignée. Cette vision, centrée sur l’agenda panafricain, accorde une importance stratégique à la coopération Sud-Sud dans l’accélération des objectifs de l’agenda 2063 de l’UA. La délégation marocaine a insisté sur l’engagement continu du Roi Mohammed VI, leader de l’UA sur la question de la migration, et a réitéré l’importance d’assurer la pleine opérationnalisation de l’Observatoire Africain sur les Migrations.

La coopération intra-africaine, décrite comme cruciale pour le développement socio-économique, politique et culturel du continent, présente de multiples avantages. Elle peut stimuler le commerce intra-africain, faciliter l’intégration régionale, renforcer la paix et la sécurité, augmenter la résilience face aux crises, encourager l’innovation et le partage des connaissances, et renforcer la voix de l’Afrique sur la scène internationale. En particulier, l’intégration régionale, soutenue par le rôle vital des Communautés économiques régionales (CER), est identifiée comme un levier important pour accélérer le développement économique et promouvoir une croissance inclusive.

Sur le plan de la sécurité et de la paix, la délégation a réaffirmé l’engagement envers le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale des États, de la non-ingérence dans leurs affaires internes et du bon voisinage. Face aux défis tels que les pandémies, les changements climatiques, et les crises alimentaires, la coopération est essentielle pour permettre aux pays africains de partager des connaissances et des stratégies afin de surmonter collectivement ces défis.

L’importance de l’innovation et du partage des connaissances a été soulignée, encourageant la collaboration entre nations africaines pour le développement de solutions adaptées aux défis spécifiques du continent. De plus, la coopération permet aux pays africains d’avoir une voix plus forte dans les forums internationaux, défendant efficacement leurs intérêts.

La délégation marocaine a appelé à des efforts accrus pour avancer la coopération intra-africaine, considérée comme essentielle pour permettre aux Africains de prendre en main leur destin et de réaliser l’Afrique qu’ils désirent. Elle a également insisté sur l’impératif de garantir la bonne gouvernance administrative et financière au sein de l’UA et de crédibiliser le processus intergouvernemental pour accompagner efficacement le développement et la réforme du continent.

LNT

