Le conseil de la région de Casablanca-Settat a tenu mercredi une session extraordinaire, marquée par l’approbation de huit points à l’ordre du jour qui portent sur des projets structurants en faveur de la réduction des disparités territoriales et des prestations de proximité.

Lors de cette session présidée par le président de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, il a été procédé à l’adoption à la majorité d’un amendement de la convention-cadre régissant le partenariat entre ledit Conseil, le ministère de l’intérieur, la province de Médiouna et le Conseil de la ville de Casablanca, et portant sur la réalisation et la gestion d’un centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers de Casablanca.

Les membres du Conseil ont également approuvé l’amendement d’une convention de partenariat entre le Conseil, la commune Lahraouyine, le Haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, le groupe Al Omrane et la société Casa Aménagement, relative à l’aménagement du jardin public Al Halhal dans la commune Lahraouyine (Province de Médiouna).

Il s’agit aussi de l’approbation d’un amendement d’une convention de partenariat entre le Conseil et la commune Al Mejattia Ouled Taleb, relative au financement de l’opération de réhabilitation du douar M’zab, Al Moumenate et L’bkakcha (Assainissement liquide, éclairage public et pavage des rues).

Autres décisions approuvées, l’accord de principe concernant l’acquisition par le Conseil de la région d’une parcelle de terrain (environ 3,9 hectares) au niveau du lotissement Arrachad dans la commune Al Mejattia, ainsi que le projet de convention de partenariat et de coopération entre le ministère de l’intérieur, le ministère de l’agriculture, la pêche maritime, le développement rural et les eaux et forêts, le ministère de l’industrie et du commerce, la préfecture de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la région, le conseil de la ville de Casablanca, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), la société MedZ et la société Casa Prestations. Cette convention porte sur la réalisation d’une étude sur la création d’une plate-forme de commercialisation des produits agro-alimentaires dans la région dans le cadre du plan de développement régional (PDR) 2022-2027.

Le conseil a également approuvé le projet de l’annexe n° 2 d’une convention de partenariat entre la Direction générale des collectivités territoriales (ministère de l’intérieur), le ministère du transport et de la logistique, le ministère de l’économie et des finances, le ministère de l’équipement et de l’eau, la préfecture de la région de Casablanca-Settat, le conseil préfectoral de Casablanca, le conseil préfectoral de Mohammedia, le conseil de la ville de Casablanca, l’ONCF, l’ANP et la SNTL, portant sur la réalisation du tronçon nord reliant la route régionale RR322 et la zone logistique de Zenata.

Le conseil a approuvé aussi l’annulation de la décision 83/23 du 3 juillet 2023 prise par le conseil de la région lors de sa session ordinaire de juillet dernier et portant sur le soutien du système d’éducation et de formations dans la région dans le cadre du PDR 2022-2027.

Autre point à l’ordre du jour adopté, celui concernant le projet de convention de partenariat et de coopération entre le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, la préfecture de la région de Casablanca-Settat, le conseil de la région ainsi que l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), et ce, dans le but de mettre en œuvre le plan d’appui au système d’éducation et de formation dans le cadre du PDR 2022-2027.

Par ailleurs, le conseil a reporté l’examen d’un point relatif au projet de convention-cadre de partenariat et de coopération entre le ministère de l’intérieur, le ministère de l’agriculture, la pêche maritime, le développement rural et les eaux et forêts, le ministère de l’industrie et du commerce, la wilaya de la région, le conseil de la région, le conseil de la ville de Casablanca et la société Casa Prestations, portant sur la création d’une plate-forme de commercialisation des produits agro-alimentaires dans la région et ce, dans le cadre également du PDR 2022-2027.

Dans une allocution, le président de la région Casablanca-Settat a fait remarquer que cette session extraordinaire tenue en présence pour la première du nouveau Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, s’inscrit dans le cadre de l’accélération de la cadence de réalisation des projets structurants prévus dans le cadre plan de développement régional 2022-2027.

Commentant tout particulièrement les projets de réalisation et de gestion d’un centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers de Casablanca, ainsi que l’acquisition par le Conseil de la région d’une parcelle de terrain au niveau du lotissement Arrachad dans la commune Al Mejattia, il a fait savoir que cela vise à créer des petites entreprises et par la même des opportunités d’emploi.

Il a également fait état du passage d’une convention-cadre à une convention de partenariat et de coopération entre le ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, la préfecture de la région de Casablanca-Settat, le conseil de la région ainsi que l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), et ce, dans l’objectif d’assurer la mise en œuvre du plan de soutien du système d’éducation et de formation.

LNT avec Map

