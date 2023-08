TotalEnergies Marketing Maroc, société cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, a annoncé avoir reçu une notification de griefs de la part du Conseil de la Concurrence, suite à la procédure contre plusieurs distributeurs, relative aux éventuelles pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la distribution d’hydrocarbures au Maroc.

« Faisant suite au communiqué qu’elle avait émis le 6 février 2020 relativement à la procédure contre plusieurs distributeurs, concernant les éventuelles pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la distribution d’hydrocarbures dans le pays, TotalEnergies Marketing Maroc, société cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, informe par la présente communication – conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne – que le Conseil de la Concurrence a décidé de renvoyer à l’instruction le dossier et qu’à la suite de ce renvoi, TotalEnergies Marketing Maroc a reçu une notification de griefs de la part du Conseil de la Concurrence », indique un communiqué de TotalEnergies Marketing Maroc.

TotalEnergies Marketing Maroc coopère pleinement avec les services d’instruction du Conseil de la Concurrence et prépare les éléments de réponse appropriés, fait savoir la même source.

