Le Conseil de gouvernement approuve plusieurs nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Ainsi, le conseil a approuvé la nomination de Larbi Tabit au poste de secrétaire général du ministère de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion de ce conseil. Pour sa part, Aziz Sair a été nommé au poste de directeur de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Au niveau du ministère de la Santé, le conseil a approuvé la nomination de Bouhafa Adnane au poste de directeur de la réglementation et du contentieux, a ajouté le ministre.

LNT avec MAP