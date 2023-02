Les travaux de la 19è édition du Connect Route Development Forum se sont ouverts, mercredi à Tanger, en présence d’experts et des professionnels de l’industrie de l’aviation marocains et étrangers.

Événement incontournable dans l’agenda de l’aérien, ce Forum, organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et l’Office national des aéroports (ONDA), en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA), rassemble tout l’écosystème du secteur autour d’une plateforme d’échanges et de networking. Ce sont ainsi près de 650 experts et professionnels de l’industrie de l’aviation qui prennent part à ce forum international, l’occasion pour la destination Maroc, et celle de Tanger en particulier, de rayonner davantage.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de cet événement, la directrice générale de l’ONDA, Habiba Laklalech, a souligné que le choix de Tanger pour abriter ce Forum est lié à la place qu’occupe la ville depuis des siècles comme une plaque tournante du commerce international, d’autant plus qu’elle est connue par la richesse de son histoire, son patrimoine culturel, son climat unique et son architecture singulière, remerciant l’organisateur The Airport Agency, créateur et développeur de ce rendez-vous annuel, d’avoir choisi le Maroc pour la 2ème fois pour accueillir cette édition.

« Notre participation à cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’ONDA pour le développement de la connectivité des aéroports du Maroc », a affirmé la responsable, relevant que ce forum représente une occasion propice pour la promotion des aéroports du Royaume. Mme Laklalech a assuré que le transport aérien au Maroc a commencé à récupérer son activité dès la réouverture des frontières, et les passagers ont rapidement redécouvert le goût du voyage, ajoutant: « en tant que professionnels, nous sommes heureux de les accueillir de nouveau dans nos aéroports et nos avions ».

« Depuis la signature de l’accord de l’Open Sky avec l’Union européenne en 2006, l’ONDA a mis en place un programme ambitieux d’accroissement des capacités aéroportuaires, en accordant une importance particulière à la qualité de service et aux impératifs de sûreté et de sécurité », a-t-elle insisté, notant que le réseau aéroportuaire marocain offre actuellement une capacité d’accueil de 39 millions de passagers par an et est amené à se développer encore plus.

« A l’horizon 2030, nous atteindrons une capacité aéroportuaire d’environ 60 millions de passagers », a dit la responsable, soulignant que l’ONDA et ses partenaires travaillent en étroite collaboration pour fluidifier le parcours du passager au niveau des aéroports, préserver sa santé et sa sécurité, lui fournir des services de restauration et de distraction diversifiées, ainsi que des services d’information fiables et pertinents.

« De même que nous avons pu rehausser la qualité et la capacité d’accueil et de traitement de passagers au sol, nous avons fait de notre ciel un espace sûr, fluide et sécurisé, car la navigation aérienne fait également partie des missions majeures de l’ONDA », a-t-elle relevé, réitérant la volonté de l’Office de jouer pleinement son rôle, en tant que partenaire stratégique des compagnies aériennes et des prestataires du transport aérien, résolument engagé dans l’amélioration de la qualité de services aux passagers et aux usagers de l’air, et le développement durable des territoires. Pour sa part, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué que cet événement, qui réunit la famille du transport aérien mondial et du voyage, est un grand moment et aussi une nouvelle opportunité pour le renforcement du volet aérien, qui demeure l’un des principaux leviers pour le développement du secteur du tourisme. « Nous escomptons référencer davantage le Maroc auprès des compagnies aériennes, afin d’augmenter et de diversifier la desserte aérienne vers le Maroc et l’ensemble de ses destinations », a-t-il relevé.

Cette rencontre est l’occasion de positionner le Maroc comme destination touristique majeure sur l’ensemble des opérateurs mondiaux de l’aérien et de conforter les efforts de l’ONMT pour connecter le Maroc à un maximum de marchés mondiaux, a fait savoir le responsable, relevant qu’à fin 2022, la programmation du Maroc par les compagnies aériennes a dépassé le niveau d’avant crise sanitaire.

L’objectif de capacité en sièges, projeté pour l’année en cours, est de 8,2 millions, a rappelé M. El Fakir, notant que pour y arriver, plusieurs accords et partenariats ont été signés récemment entre l’ONMT et des compagnies aériennes.

Le responsable a, à cet égard, fait savoir que l’ONMT a ouvert, en partenariat avec 10 compagnies aériennes, 35 nouvelles lignes aériennes desservant 8 destinations marocaines pour la saison estivale 2023.

De son côté, la PDG de The Airport Agency, Karin Butot, a affirmé que le secteur de l’aérien connecte et unit les peuples, les cultures et les entreprises, mettant en avant le soutien exceptionnel du Maroc à cet événement, qui permettra de mettre en avant la destination Maroc et de promouvoir le développement du secteur à l’échelle nationale et internationale.

Cet événement, organisé pour la 2è fois au Maroc, après la 11è édition tenue en 2014 à Marrakech, sera l’occasion de découvrir les potentialités touristiques dont regorge le Maroc en général, et la région du Nord en particulier, et de renforcer les partenariats entre les acteurs du secteur de l’aérien dans le monde, ainsi que de booster la mise en place de nouvelles liaisons aériennes, a-t-elle poursuivi. « Je suis impressionnée par le développement qu’a connu le Maroc, Royaume des lumières, qui est devenu une destination touristique de premier choix », a dit la responsable.

Quant à la présidente du CRT-TTA, Rkia Alaoui, elle a souligné que la région TTA offre des paysages spectaculaires, allant des plages de sable fin aux montagnes majestueuses, d’une culture ancestrale à une nature qui garde les traces des débuts du temps, et est également un centre économique en plein essor, avec un potentiel énorme pour le développement de l’industrie aérienne, relevant que la région se veut un point de passage clé pour les voyageurs domestiques, internationaux et les marocains résidents à l’étranger.

Mme Alaoui a relevé que l’Etat a consenti des efforts considérables pour améliorer les infrastructures de la région, particulièrement aéroportuaires et touristiques, ce qui a permis une augmentation significative du nombre de visiteurs au cours de ces dernières années et à une meilleure attractivité des territoires de la région, ajoutant: « Tanger-Tétouan-Al Hoceima est surprenante, charmante et connait une dynamique qui ne manquera pas de captiver l’attention des participants de Connect Aviation, lors des différentes excursions et visites programmées ».

Elle a assuré que cet événement de trois jours constitue une occasion de créer des ponts et d’œuvrer pour que l’humanité soit plus proche, formulant le souhait de voir se concrétiser de nouvelles connexions pour la région du Nord, puisque chaque nouvelle ligne créée est, selon elle, une opportunité pour le visiteur de découvrir la région et de vivre pleinement l’expérience Nord Maroc.

LNT avec MAP

