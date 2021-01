Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) vient de publier sa dernière note de conjoncture, qui couvre l’activité économique marocaine au 4ème trimestre 2020, ainsi que ses projections pour le 1er trimestre 2021. Confirmant le léger allègement de la crise et les projections relativement optimistes de BAM plus tôt dans l’année, l’économie nationale aurait régressé de 5,5% au T4 2020, au lieu de -7,2% un trimestre plus tôt, sous l’effet d’une baisse de 4,9% de la valeur ajoutée hors agriculture et d’une contraction de 7,4% de celle de l’agriculture. Au premier trimestre 2021, la baisse des activités hors agriculture s’atténuerait pour atteindre -0,5%. Compte tenu d’une hausse de 10,8% de la valeur ajoutée agricole, l’activité économique progresserait de 0,5%, après quatre trimestres de baisses successives.

L’atonie du commerce affecte la demande mondiale

Selon le HCP, l’essoufflement du commerce mondial des marchandises au T4, du fait des mesures d’endiguement des nouvelles vagues de la pandémie Covid-19, fait que la demande mondiale adressée au Maroc aurait suivi la même tendance, marquant une baisse de 4,1% en glissement annuel.

De plus, au niveau national, les exportations des biens et services, en volume, se seraient repliées de 8,5. Selon le HCP, elles auraient pâti de la contre-performance des ventes extérieures de l’automobile dans son segment construction et de la quasi-stagnation de celles du textile et cuir impactées par la baisse des ventes extérieures des articles de bonneterie et des chaussures, alors que celles des vêtements confectionnés se seraient légèrement améliorées.

Du côté des importations de biens et services, on note également un recul de 6,5% au T4 2020, au lieu de -11,3% un trimestre plus tôt. La baisse des importations de biens aurait été attribuable, pour une large part, au repli de celles des produits énergétiques, des biens d’équipement industriel (machines et appareils divers, moteurs à pistons et autres moteurs), des biens de consommation (voitures de tourisme et leurs pièces détachées), des demi-produits (matières plastiques) et des produits bruts (souffre brut).

La baisse de la demande intérieure, elle aussi, se serait légèrement atténuée au T4. En effet, la consommation des ménages, qui avait régressé au troisième trimestre de 10,7%, se serait simplement infléchie de 3,5% au T4, sous l’effet du redressement partiel des achats de biens de consommation alimentaires et manufacturés notamment d’habillement et d’équipement après la réouverture des commerces. La consommation des administrations publiques serait restée, quant à elle, relativement dynamique, affichant un accroissement de 4,6%, en ligne avec la hausse des dépenses de fonctionnement et des services sociaux. L’investissement aurait, pour sa part, poursuivi sa tendance baissière, pâtissant du repli de l’équipement en produits manufacturés et immobiliers. En variation annuelle, la baisse de la formation brute de capital (FBC) aurait atteint -8,9% au quatrième trimestre 2020.

L’inflation reste faible

Au quatrième trimestre 2020, les prix à la consommation auraient légèrement décéléré, affichant une hausse de +0,5%, en glissement annuel, au lieu de +0,7% un trimestre plus tôt. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils, aurait de nouveau ralenti, pour se situer à +0,1% seulement au quatrième 2020, après +0,5% un trimestre plus tôt, reflétant une décélération de sa composante alimentaire et plus particulièrement des prix des viandes fraîches.

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’inflation, quoiqu’en légère accélération (+0,7%) par rapport à l’année précédente (+0,2%) resterait, relativement, faible, sous l’effet du repli des prix de l’énergie provoqué par la baisse des cours du pétrole sur le marché international. De son coté, l’inflation sous-jacente resterait pratiquement faible pour se situer à +0,5 %, au lieu de +0,6% en 2019.

Une « meilleure » activité économique au T4

Au quatrième trimestre 2020, l’activité économique aurait poursuivi son repli à un rythme moins accentué qu’au trimestre précédent. Comme expliqué plus haut, l’économie nationale aurait régressé de 5,5%, au lieu de -7,2%, au troisième trimestre 2020. Cette évolution serait attribuable à l’atténuation du rythme de la baisse de la valeur ajoutée non-agricole, en ligne avec la poursuite de la reprise des activités tertiaires. En revanche, l’activité industrielle aurait pâti d’un nouveau repli de la demande extérieure, qui aurait plus qu’effrité les gains apportés par le raffermissement des industries chimiques.

Dans les mines, l’activité aurait mieux résisté aux effets de la pandémie, affichant une hausse de 8,1% au quatrième trimestre 2020, en variation annuelle, au lieu de +4,3% un trimestre auparavant. Par contre, la production des autres minerais, notamment celle des métaux de base, aurait poursuivi son repli amorcé au début de 2020.

La valeur ajoutée agricole se serait, quant à elle, contractée de 7,4% au quatrième trimestre 2020, en variation annuelle, dans un contexte d’augmentation des coûts de production et du retard des précipitations automnales. Les dépenses des agriculteurs en alimentation de bétail et en ensemencement des cultures se seraient renforcées, sous l’effet de la hausse des prix des céréales et des cultures fourragères. En outre, les activités agricoles auraient continué de subir le contrecoup du repli de la demande intérieure dans le sillage de la crise sanitaire Covid-19, pour presque toutes les catégories de produits.

Poursuite de la baisse des taux d’intérêt monétaires

La masse monétaire aurait évolué au rythme de +7,2%, au quatrième trimestre 2020, après +7,6% un trimestre auparavant, en glissements annuels. Le besoin de la liquidité des banques se serait légèrement atténué, comparativement au trimestre précédent, à la suite du reflux de la monnaie fiduciaire, mais serait resté important en variation annuelle. Bank Al-Maghreb aurait significativement augmenté le volume de ses financements aux banques depuis le deuxième trimestre 2020, tout en adaptant le mécanisme de ses interventions. Les avoirs officiels de réserve auraient progressé de 16,2%. Les créances nettes sur l’administration centrale auraient nettement augmenté, marquant une hausse de 22,5% de l’endettement monétaire du Trésor.

La croissance des créances sur l’économie aurait continué de décélérer depuis le troisième trimestre 2020. Leur encours aurait augmenté de 4,3%, au quatrième trimestre 2020, au lieu de +5,5% un trimestre plus tôt. Ce ralentissement du rythme de croissance aurait été attribuable notamment à un net repli des crédits à la consommation des ménages et à un revirement à la baisse des crédits à l’équipement des entreprises. Les taux d’intérêt sur le marché interbancaire auraient baissé de 77 points de base, en glissement annuel, se situant à 1,5% au quatrième trimestre 2020, soit le même niveau que le taux directeur de Bank Al-Maghreb. Parallèlement, les taux auraient diminué sur le marché des adjudications des bons du Trésor, avec des replis de 48 et 26 points de base pour les taux de maturité 1 et 5 ans, respectivement. Les taux créditeurs auraient, pour leur part, reculé de 37 points de base en moyenne.

Le marché des actions aurait continué d’afficher des évolutions baissières, pâtissant des effets de la pandémie Covid-19 sur l’économie nationale et sur plusieurs secteurs cotés. Globalement, les séances de corrections à la baisse auraient dominées celles à la hausse, dévoilant la détresse des investisseurs et la nervosité du marché.

Un brin d’optimisme pour 2021

Selon le HCP, au premier trimestre 2021, la croissance mondiale devrait s’améliorer, progressivement, mais de manière hétérogène selon les pays et les régions. Dans ce contexte, la demande mondiale adressée au Maroc gagnerait un peu d’élan, pour croitre de 4,2%, en variation annuelle.

La demande intérieure poursuivrait son redressement à un rythme modéré. La baisse des dépenses des ménages s’atténuerait, sous l’effet du redressement attendu des achats de biens alimentaires et manufacturés. Les dépenses de restauration et de transport progresseraient, également, par rapport au quatrième trimestre 2020, mais à un rythme moindre. Les dépenses en services non-marchands, particulièrement sociales, resteraient relativement dynamiques, situant la hausse de la consommation publique à 4,3%. En revanche, l’effort d’investissement resterait relativement faible, notamment dans les produits de construction.

Dans ce contexte, les activités hors agriculture devraient poursuivre leur redressement, au premier trimestre 2021, affichant un repli de 0,5%. Dans le secteur secondaire, l’activité industrielle se redresserait sensiblement tandis que celle de la construction continuerait de pâtir de la faible demande adressée à l’immobilier résidentiel. La production d’électricité s’affirmerait, également, dans le sillage de la reprise graduelle des activités industrielles. Dans le secteur tertiaire, l’activité poursuivrait sa reprise modérée dans le commerce, le transport et la restauration, alors qu’elle resterait relativement dynamique dans les services non-marchands. Dans l’ensemble, le secteur tertiaire contribuerait pour -0,4 point à l’évolution du PIB.

Les activités agricoles connaitraient un sensible mouvement de reprise, sous l’hypothèse d’une pluviométrie hivernale excédentaire et généralisée. En variation annuelle, la valeur ajoutée agricole devrait enregistrer une hausse de 10,8%, contribuant pour +1,2 point à la croissance économique globale. La campagne agricole 2020/2021 avait certes connu un début plutôt difficile, avec un déficit pluviométrique de 48% aux mois d’octobre et novembre 2020, mais le retour quasi-général des précipitations en décembre devrait favoriser une accélération des travaux de sol et une amélioration des parcours végétaux. La poursuite des conditions climatiques favorables pendant les saisons hivernale et printanière permettrait une hausse plus soutenue de la production agricole qui serait accompagnée par une amélioration de l’emploi, après deux années successives de sécheresse.

Dans l’ensemble et compte tenu d’un abaissement de 0,5% de la valeur ajoutée hors agriculture et d’un rebond de 10,8% de celle de l’agriculture, l’activité économique enregistrerait une hausse de 0,5% au premier trimestre 2021, en variation annuelle, après quatre trimestres consécutifs de baisse. La croissance économique globale devrait s’accélérer sensiblement au cours des trimestres qui suivent, profitant d’un effet d’ajustement de la base lié à la chute de l’activité pendant la période de confinement.

