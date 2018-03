PARTAGER Congrès régionaux du PJD, l’exception casablancaise

Contrairement aux autres congrès régionaux tenus à Fès, Laâyoune, ou encore à Rabat, celui de Casablanca a connu un traitement très spécial. En effet, il a été organisé sous très haute surveillance. Présidé par un Mustapha Ramid conscient des enjeux de l’heure pour la Lampe, ce rendez-vous a été caractérisé par l’intervention du secrétariat général, qui a proposé des noms pour la direction du PJD à Casa-Settat. En somme, rien n’a été laissé au hasard. Résultat : l’ancienne équipe conduite par Abdessamad Haiker, un pro-Benkirane, a été écartée de la direction du PJD de la capitale économique. Pour le SG-adjoint Sleiman El Amrani, le Secrétariat Général du parti a le droit de proposer à tout congrès régional un candidat au poste de secrétaire régional. Et d’expliquer que « sur le plan hiérarchique, le secrétariat général a le droit d’avoir une estimation institutionnelle donnée en termes de quoi, il peut intervenir en la matière, comme c’est le cas pour Casablanca Settat ».

Du côté du PJD, on laisse entendre qu’il ne s’agit pas d’une question de clanisme. Le DG du parti, Larbi Abdelheq, préfère commencer par rassurer : « Tous les congrès régionaux tenus récemment se sont déroulés dans une atmosphère démocratique responsable ». Et de poursuivre que « le parti n’a pas eu de problèmes d’organisation comme certains l’ont dit », soulignant qu’à travers le renouvellement des secrétariats régionaux, le PJD ambitionne de renforcer sa qualité organisationnelle. Et à ceux qui prétendent que le pays se dirige vers des élections anticipées, Larbi Abdelheq répond : « Nous serons prêts dès demain… ». Concernant l’exception casablancaise, il estime, lui aussi, que le secrétariat général a le droit de présenter un candidat, faisant remarquer que ce candidat a été choisi parmi les quatre en lice.

Dans tous les cas, le candidat du parti, Mohsine Moufidi, a été élu secrétaire régional de la Lampe à Casablanca, évinçant de la sorte Abdessamad Haiker, à ce poste depuis déjà des années. Pour le nouveau patron du PJD à Casablanca, le parti est aujourd’hui appelé à renforcer ses structures organisationnelles dans la ville la plus dynamique du pays, à même de répondre aux aspirations de sa population. Et d’ajouter qu’en tant que première force politique de la région Casa-Settat, le PJD est appelé aussi à développer son expérience dans la gestion des affaires publiques.

En plus de Mofidi, la nouvelle direction de la Lampe à Casablanca comprend Abdelkrim Lahouichri, Abdelmjid Ait Adila, Reda Hakim Bennani, Amina Amekrane, Abderrahim Azmi, et Hamid Zatni.

H.Z