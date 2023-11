Quel nouveau modèle économique pour la pharmacie d’officine marocaine ? Cette question aux enjeux multiples et de taille, a été au centre des travaux de la 6ème édition du Congrès MPharma Day tenue le samedi 25 novembre dernier à Rabat.

En effet, venus en masse de plusieurs villes et régions du Maroc, les pharmaciens du Royaume ont débattu et échangé autour de cette thématique retenue pour cette 6ème édition, à savoir : « La pharmacie d’officine marocaine : En quête d’un nouveau modèle économique ».

Lors en effet de cette 6ème édition, les participants ont voulu démontrer que les entreprises pharmaceutiques sont englouties dans des difficultés financières complexes. La résultante directe d’une série de dysfonctionnements et d’opacités juridiques marquant le secteur ces dernières années.

Par la même occasion, ils ont exprimé leur grande inquiétude quant à l’avenir d’une profession toujours réglementée par des lois obsolètes. Un cadre juridique qu’ils considèrent comme l’un des principaux freines au développement du secteur dans son ensemble.

Dans le même cadre, la non-tenue jusqu’à présent des élections des conseils régionaux des pharmaciens dont les dernières remontent à 2017, complique davantage la donne, sachant que la loi prévoit un délai de cinq ans pour le renouvellement des instances de ces conseils.

Aujourd’hui, 50% des pharmacies, sur un nombre total d’environ plus de 12 000 unités pharmaceutiques à travers le Royaume, se trouvent dans une situation qualifiée de critique. Le Conseil de la Concurrence avance un revenu moyen mensuel des pharmaciens autours de 5 000 dirhams et une moyenne de 30% des officines qui sont au bord de la faillite.

Concernant la marge bénéficiaire, les pharmaciens estiment que celle-ci, fixée à 30% avant 2013 et portée à 34,95% lors du mandat d’El Houcine El Ouardi, n’a pas eu d’impact dans la mesure où la baisse des prix de certains médicaments n’a pas impacté le volume des ventes. D’ailleurs, la moyenne de la consommation annuelle des Marocains en médicaments ne dépasse toujours pas les 500 Dhs, alors que dans d’autres pays, elle est de 1 000 Dhs/an/citoyen, ce qui entraîne, d’après les pharmaciens, une baisse continue de leurs revenus. A cela s’ajoute la vente des médicaments en dehors des circuits légaux et formels. Pour les pharmaciens, les institutions étatiques en charge des inspections sont appelées à adopter des mesures à la fois proactives et répressives.

Les pharmaciens tiennent à préciser également que le cadre juridique réglementant le secteur de la vente des médicaments pose également de vrais problèmes, particulièrement le Dahir réglementant le trafic de substances traitant les maladies mentales et neurologiques, datant de 1922, soit un siècle. Hallucinant !

Dr Mohammed Salami, président du Bureau National de MPharma, explique à cet effet que compte tenu de toutes ces problématiques et bien d’autres, il est grand temps d’adopter un nouveau modèle économique pour la pharmacie d’officine marocaine. Pour lui, la situation actuelle du secteur marquée par la détérioration de l’état de santé financière de pas moins de 3 000 pharmaciens, nécessite une rupture avec ce modèle traditionnelle de la gestion de l’officine désormais tellement dépassée pour être à jour des multiples mutations et contraintes que connaît la société, la santé publique et le progrès scientifique.

Dr Salami souligne également, mais surtout, l’importance d’élargir les attributions du pharmacien et ne pas limiter son travail à la unique dispensation des médicaments, en lui permettant de pratiquer d’autres rôles tels que l’accompagnement et le suivi des personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’asthme, le diabète, l’hypertension artérielle, la vaccination…: « Le pharmacien couvre presque toutes les régions et patelins du pays et joue des rôles majeurs dans la préservation de la santé des citoyens, alors pourquoi ne pas lui accorder les pouvoirs accordés aux pharmaciens dans d’autres pays ? Cela constituera certainement un pas important sur la voie de la réforme du secteur ». D’après lui, assumer ces rôles réduirait certainement des coûts pour les hôpitaux, les familles et les assurances.

Pour Dr Salami, le pharmacien marocain ne cesse aujourd’hui de faire preuve de compétence et de professionnalisme pour assurer de telles attributions. La douloureuse expérience du Covid en est la preuve, conclut Dr Salami pour qui la pharmacie d’officine marocaine a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’une nouvelle approche tournée vers l’avenir… et vers de nouvelles perspectives de développement.

H.Z

