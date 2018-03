PARTAGER Congrès : L’arbitrage, garant juridico-judiciaire des investissements

La ville de Casablanca a abrité du 16 au 18 mars derniers le 5ème congrès international de l’arbitrage international sous le thème : ‘‘ L’arbitrage, garant juridique et judiciaire des investissements’’. Cette édition a été organisée par la Cour International d’Arbitrage et de Médiation dans les différends commerciaux (Maroc) en partenariat avec l’Académie Supérieure de l’Arbitrage International et le Règlement des Différends (Egypte) et l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (Cameroun). Pour les organisateurs, cette rencontre était capitale, compte tenu de l’importance de l’arbitrage international, à l’heure notamment de la mondialisation économique. On escomptait également à travers cette rencontre préparer une nouvelle génération de de magistrats internationaux capables de régler les litiges par le biais de l’arbitrage institutionnel. A Casablanca, et dans le cadre de cette cinquième édition, une session de formation a été organisée en faveur d’une panoplie de juristes et professionnels de droit. Elle a été assurée et supervisée par des magistrats, bâtonniers et experts en Arbitrage International. Pour M. Mohamed Aouad, président de la Cour Internationale d’Arbitrage et de Médiation des litiges commerciaux (Maroc), cette rencontre vise le renforcement de la place du Maroc en tant qu’espace international d’arbitrage et la consolidation de la diplomatie judiciaire des institutions d’arbitrage. Et de poursuivre dans le même sens que les organisateurs ambitionnent également de promouvoir auprès des investisseurs la culture du recours à l’arbitrage en tant que solution efficace pour le règlement des litiges commerciaux, ainsi que la préparation d’une nouvelle génération de magistrats-arbitres habilités à trancher dans des affaires à caractère commercial ou dans le domaine des investissements et les contrats du commercial international. La rencontre se veut toutefois un espace d’échange d’expériences et d’expertises entre les participants venus de différents pays du monde.

Le 5ème congrès de l’arbitrage international a été couronné par l’adoption de recommandations à même d’ancrer la culture de l’arbitrage international en tant qu’outil efficace et fluide pour tout ce qui concerne de près ou de loin de monde des affaires.

H.Z